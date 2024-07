La sorpresa de los hijos de Raquel Revuelta que le ha emocionado hasta las lágrimas

Raquel Revuelta tiene tres hijos fruto de su matrimonio con Miguel Ángel Jiménez, un conocido empresario que falleció repentinamente con 55 años, en el año 2020, tras no superar una intervención al corazón. Claudia es la mayor de los tres, seguida de Miguel Ángel y Nicolás, y ha sido la encargada, junto al más pequeño de todos, de dar una sorpresa muy especial a su madre y al resto de la familia. Tal y como publicaba la joven su perfil oficial de Instagram, su hermano Nico volvía del extranjero y nadie del clan lo sabía, excepto ella.

«Este video me hace mucha ilusión hacerlo. Voy a recoger ahora mismo a mi hermano pequeño, que viene de Australia por sorpresa. Llevamos ocho meses sin verle… ay me voy a empezar a emocionar», comenzaba decir con la voz entrecortada. «La única que lo sabe soy yo, todo el mundo se cree que llega en septiembre», proseguía explicando.

Durante el video, se ve como Claudia acude a recoger a su hermano al aeropuerto con una pancarta en la que se puede leer «Welcome home, mangurrino». Después de fundirse en un emotivo abrazo, ambos acudieron a casa, lugar en el que el joven se reencontró con su mascota y con su madre, Raquel Revuelta. Después de acariciar al perro, Nicolás se dirigió hacia el salón y, sin que su progenitora lo supiera, comenzó a tocar el piano, algo que hizo que Revuelta no pudiera evitar las lágrimas al darse cuenta de que su hijo pequeño había regresado a casa. «No me lo creo», decía una y otra vez la modelo sin poder parar de abrazarle.

La emotiva despedida de madre e hijo

Fue el pasado 9 de diciembre de 2022 cuando Nicolás, el hijo pequeño de Raquel Revuelta, decidía dar un giro de 180 grados a su vida mudándose a Australia. Como no podía ser de otra manera, la modelo no dudó en dedicarle un emotivo texto en las redes sociales con el que dejó reflejado la ausencia que iba a notar en su día a día al no tenerle cerca.

«Las alas más grandes y bonitas para ti, hijo mío. Te lo mereces… pero cuánto cuesta. Vuela, aprende, canta, disfruta, trabaja duro, enamórate de la vida o de lo que encuentres por el camino, pero… ¡Vuelve!», escribía junto a un video en el que aparecen ambos con las maletas en las instalaciones del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas.

Ocho meses después de esta despedida, Raquel Revuelta compartía con sus más de 63 mil seguidores en Instagram que su hijo había regresado a España: «Y después de la tempestad… Ahora me toca disfrutar el tenerte cerquita. ¡Que brasa te voy a dar!», decía por aquel entonces.