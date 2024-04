Raquel Revuelta y su hija Claudia han protagonizado un momento de lo más especial a través de las redes sociales. Ha sido la joven la que ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo en el que aparecen ambas derrochando complicidad. Después de varios segundos sin saber qué es lo que pasaba realmente, la empresaria se entera de que la modelo se casa.

«El día más emocionante de mi vida», ha escrito Claudia en el post que ha ido acompañado de un hilo musical que interpreta el tema Chiquitita de Abba. Aunque no se conoce la fecha en la que se producirá el enlace, ya ha comenzado la cuenta atrás para que la que fuera Miss España en 1989 vea a su hija vestida de blanco.

Un discreto romance

Aunque Claudia lleva la discreción por bandera, mediante las redes sociales ha revelado alguna píldora sobre la relación que mantiene con Vicen Benítez, con quien se ha comprometido hace unos días. Poco o nada es lo que se sabe de él, ya que tiene completamente blindada su cuenta en la plataforma estadounidense y tampoco se puede leer nada en la biografía. Tan solo se limita a poner su nombre y una imagen de perfil.

Por su parte, Claudia reveló en el universo 2.0 que pasará por el altar. Con una pieza audiovisual, cargada de sentimiento, se sinceró ante sus seguidores. «Vicen quería hacerlo en la playa, porque sabe que aquí estás tú, porque te conoce y te admira, porque te quiere y me quiere. Sé que me lo enviaste de nuevo, para que me cuidase como seguro que tú lo habrías hecho. No puedo ser más afortunada ni más feliz. Te quiero», escribió en la publicación.

Tragedia familiar

En febrero de 2020 falleció Miguel Ángel Jiménez, a los 55 años de edad. El ex marido de Raquel Revuelta falleció en Sevilla tras ser intervenido del corazón en la clínica Viamed de la capital andaluza. Una operación en la que se le iba a colocar una válvula cardíaca. El empresario murió tras 15 horas de una intervención al producirse una serie de complicaciones.

Miguel Ángel era padre de tres hijos, Claudia, Miguel Ángel y Nicolás, fruto de su matrimonio con la modelo y empresaria sevillana, con quien se casó en 1994. La pareja se separó en 2009, pero siguió manteniendo siempre una cordial relación.

Claudia recuerda a su padre

Tras su pérdida, Claudia ha compartido en varias ocasiones sus sentimientos en la Red. Sin ir más lejos, en octubre del pasado año quiso recordar a su progenitor, al que le dedicó unas sentidas palabras. » A veces, en una de las miles de veces que me pongo a pensar en ti durante el día, te recuerdo con el pelo más largo. Otras veces te recuerdo como la última vez que te vi. Otras veces, vestido de deporte, y otras, en chaqueta y camisa como si fueras a la feria. O como si fuésemos un martes a comer al Vips», comenzó diciendo.

«A veces te recuerdo joven, aunque yo no te hubiese conocido en esa época aún. Miro las fotos y me encantaría haberlo hecho. Haberte conocido en todas tus facetas, en todas tus etapas, en todas tus personas. Siempre pienso la suerte que tiene la gente que te conoció de pequeño, y que te acompañó toda la vida. Qué suerte tiene esa gente. De haberte disfrutado todos tus años», añadió. «Luego también pienso que yo he tenido suerte, por no solo haberte disfrutado 24 años, sino por llevarte. En mi pelo, en mis ojos, en mis manos, en lo que me gusta hacer el tonto, en mi forma de afrontar la vida, en mi sangre. Y cuando no te encuentro fuera, te busco dentro…

Qué suertuda», reflexionó la hija de Raquel Revuelta.