Tras cinco años retirada del foco mediático, Ylenia Padilla regresa a la televisión. Durante todo este tiempo, la ex concursante de realities -que se dio a conocer en Gandía Shore en 2012- ha estado apartada de la pequeña pantalla y, este 27 de marzo, vuelve a conceder una entrevista en un programa. La ex de Labrador o Antonio Tejado ha elegido ¡De Viernes! para reaparecer y la expectación es máxima.

Todos los detalles de la entrevista de Ylenia

Hace unos días, el programa que presenta Santi Acosta y Bea Archidona anunció que la de Benidorm se sentaría por fin en un plató para hablar sobre todas las incógnitas de su vida, como de lo que ha hecho durante todo este tiempo alejada del foco mediático. En este teaser de su conversación con el periodista, Ylenia ha contado la razón por la que decidió retirarse de la televisión -pese a haber sido una estrella de la pequeña pantalla de la mano de programas como GH VIP, donde forjó una gran amistad con Belén Esteban-. «Ya no estaba feliz, no podía aguantar más y se me empezó a linchar», confiesa.

Ylenia Padilla en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Hace un tiempo, Padilla dijo tajante que jamás regresaría a la cadena de Fuencarral, pero donde dije digo, digo Diego. De hecho, en este adelanto de su entrevista, la ex concursante de realities confiesa que su idea no era volver a los medios: «Yo tenía totalmente claro que jamás iba a volver. Nunca digas nunca».

Además, uno de los detalles más significativos ha sido cuando ha contado en qué se ha apoyado durante todo este tiempo. Al igual que le ha ocurrido a muchas personas, la de Benidorm ha desvelado que ha tenido un despertar en su fe, lo que ha ayudado todo este tiempo: «He vuelto a tener fe en Jesús».

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Por su parte, y tras los mensajes que ha recibido por su vuelta, Ylenia ha estallado en TikTok con un contundente mensaje: «Gracias, vuestros mensajes me emocionan. Muchas envidiosas quisieran hacer los números que solo hago yo. Intentaré hacer un directo por aquí pronto para contaros cosas nuevas. Mucho reventado con mi vuelta. Cuando me ponga la cuenta privada entonces haré el directo, que existen demasiados cotillas y no les voy a dar el gusto». Además, también ha hecho referencia a un pasaje de la Biblia, una prueba que demuestra que está muy cerca de Dios, en quien ha encontrado la paz: «El salmista declara su fe en Dios, afirmando que su vida («tiempos» o «años») está bajo el control divino, pidiendo liberación de sus enemigos y perseguidores. Es un refugio espiritual que reafirma la soberanía de Dios».