Sonsoles Ónega responde a todo: de la marcha de Leonor a Gales a su felicidad en pareja

Sonsoles Ónega ha vuelto a la cita con sus lectores que tanto tiempo llevaba esperando. En declaraciones a Gtres, la presentadora de ‘Ya es medio día’ ha confesado que la espera se le ha hecho larga: “parecía que volver a la Feria del Libro de Madrid iba a ser imposible con todo lo que hemos pasado, ola tras ola de Covid y ver a los lectores y a los libreros tan entusiasmados y ver el parque de “El Retiro” lleno es una emoción muy grande. Es volver poquito a poco a la normalidad”.

Recibir a sus lectores es para la escritora todo un orgullo, “porque además el libro salió en plena pandemia, en julio del año pasado y yo pensé que con todas las novedades que hay pues que quizás no tendría tanto lector en la caseta, ¿no?”, reconocía risueña Sonsoles, que asegura que le “hace mucha ilusión ver que siguen, que la historia les gusta y que te acompañan en la aventura literaria es muy emocionante”.

Sobre su vuelta al trabajo tras las vacaciones, Sonsoles reconoce estar disfrutándola y asegura que “está siendo trepidante por todos los cambios que ha habido en mi cadena, el reality nuevo y lo bien que ha arrancado ‘Ya es Medio Día’, que nos emociona y ahora toca currar. No hay otra receta”. Uno de los cambios a los que se refiere la presentadora es al estreno de ‘Secret Story’, el nuevo reality de Mediaset en el que está participando Isabel Rábago, con quien mantiene una estrecha relación desde que empezase a colaborar en ‘YEM’. Sobre cómo está siendo el concurso de su colega, Ónega es sincera. “Lo está haciendo bien. El otro día se enfadó mucho creo que con razón porque ella no tuvo nada que ver con el despido de Miguel Frigenti como explicó Miguel Ángel Nicolás. Un colaborador no decide quién está en un programa, pero la verdad es que lo estamos pasando bien. A mí me encanta que ‘Ya es Medio Día” sea cantera de personajes de reality, eso significa que fichamos bien’.

Sonsoles es una de las amigas más íntimas de la Reina Letizia. Es por esto que la pregunta sobre su nueva situación tras la marcha de Leonor a Gales resultaba inevitable. Según Ónega, la madre de la heredera lo lleva “como cualquier madre que envíe a su hijo, en este caso a su hija, a estudiar fuera de España, ¿no? Yo todavía no lo he hecho, entonces no lo sé, pero lo sentimientos de distancia son parecidos y… ¿qué te voy a decir?”.

Para terminar, la periodista no dudó en responder sobre cómo tiene el corazón, que continúa “ocupado y feliz” y reconoció que está muy enamorada y “muy contenta y disfrutando de una historia muy bonita. Estoy en un buen momento y muy plena porque después de algunas tormentas llega la calma”. Sobre César Vidal, el arquitecto con el que ha rehecho su vida tras separarse del padre de sus hijos, Sonsoles es clara y cuenta que es “un hombre con el que me encanta estar compartiendo la vida”.