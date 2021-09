Claudia Osborne y José Entrecanales amor en la Feria del Libro a pocos días de su boda

Claudia Osborne y José Entrecanales están a solo 3 semanas de darse el ‘sí, quiero’. Una fecha clave en su relación, tras la cual se convertirán en marido y mujer y cuya preparación se ha visto ‘interrumpida’ otra cita también muy importante: la Feria del Libro de Madrid. La hija de Bertín Osborne ha estado este lunes firmando ejemplares de su primer libro, ‘Lo mejor de ti: El arte de conocerse y cuidarse a uno mismo para ser feliz’, un trabajo que presentó el año pasado y gracias al cual ha podido acercarse a sus fans, que no han dudado en acercarse hasta el Parque de El Retiro, donde tiene lugar la cita literaria, para saludarla y pedirle una firma.

Entre sus seguidores ha habido uno que ha destacado, su prometido, que le ha querido mostrar todo su apoyo en un día tan señalado. Una visita que quizás la joven no se esperaba, pues le recibió con la mayor de sus sonrisas y una alegría que se notaba en el ambiente. Tras saludarse en la distancia, agarrándose de las manos sobre el mostrador de la casera, aprovecharon el final de la firma para dar un paseo por la feria. Acompañados de varios amigos, Claudia y José pudieron pasear su amor por el parque madrileño, dejando claro que están viviendo un momento dulce e irrepetible.

No solo por éxito profesional que la hija de la desaparecida Sandra Domecq está disfrutando, sino especialmente porque está a punto de pasar por el altar. Un día en el que está entregada y sobre el que apenas habla, pues prefiere disfrutar de esos preparativos con los suyos. A pesar de todo, sí que se conoce que el enlace tendrá lugar el próximo sábado 2 de octubre en Jerez de la Frontera, Cádiz, donde su familia tiene una finca y que a la misma no asistirá la ya exmujer de Bertín, Fabiola Martínez, que ha preferido mantenerse al margen para que Claudia y José sean los grandes protagonistas. No es la única ‘mala’ noticia que la familia Osborne ha tenido que afrontar en este tiempo, pues hace apenas unas semanas se conocía la separación de su hermana Eugenia y Juan Melgarejo tras quince años juntos y tres hijos en común.

Su momento más feliz

Hace unos días, la futura novia desvelaba ante las cámaras de la agencia Gtres que ya tenía muchos preparativos listos. «Muy bien, ya está casi todo atado, menos mal, tengo mucha ayuda», contaba. Además, aprovechaba para bromear sobre su despedida de soltera, pues ha tenido varias, “he tenido cuatro o cinco, ¿cuál de ellas?, ¿por cuál me preguntas?”, decía divertida.

En sus redes sociales Claudia también ha compartido una bonita reflexión sobre el amor de pareja que ha generado numerosas reacciones en la red: “la fase ‘luna de miel’ ni siquiera se acerca al nivel de felicidad que una pareja puede experimentar cuando se compromete a hacer el trabajo y a co-crear una relación de verdad. Puede llevar muchos años resolver todos los asuntos de la infancia y los bloqueos que pone nuestro ego. Las parejas a menudo subestiman la duración real de ese camino por lo que tiran la toalla en lugar de arremangarse juntos. Cuando termina la fase ‘luna de miel’, tenemos que atravesar todas nuestras heridas juntos y esto puede hacernos añorar lo que teníamos al principio. Si nunca hemos superado la fase ‘lucha por el poder’, podríamos creer que la fase ‘luna de miel’ es lo mejor que nos esperaba».