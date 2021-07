Sonsoles Ónega no ha podido reprimir las lágrimas en directo. La periodista ha vivido un momento de irremediable emoción durante una entrevista a su padre, Fernando Ónega, maestro de ceremonia en el homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus celebrado horas antes en el Palacio Real. El comunicador entraba en ‘Ya es mediodía’ a través de videollamada para contar cómo había vivido esta ceremonia presidida por los Reyes, donde se ha hecho un reconocimiento muy especial a los sanitarios.

El veterano comunicador ha reiterado su discurso, haciendo hincapié en el buen hacer de los profesionales de la salud desde el comienzo de la pandemia. «Su sacrificio fue y sigue siendo inmenso», había dicho horas antes en el homenaje. Pero además recordaba, a todas las víctimas que han perdido la vida «sin poder despedirse de sus seres queridos». «La imagen que no he visto yo ni en 100 mil familias que han perdido un familiar: que un día ingresa en un hospital y no le vuelves a ver. Que entierras o incineras sin poder decirle adiós», decía Fernando cuando se le ha preguntador por la imagen con la que se quedaría.

En ese momento, y mientras su hija y sus compañeros de mesa le escuchaban, Fernando ha nombrado a su hermano: «Es la imagen de la memoria de cien mil familias. Pero yo estoy hablando de mi hermano José Ramón, de tu tío», explicaba de manera directa, provocando la emoción de Sonsoles, que no ha podido evitar romper a llorar.

La periodista se ha visto tan sobrepasada que han sido sus colaboradores los han tomado la palabra, continuando con la entrevista mientras ella se reponía. Han sido unos minutos complicados para la conductora del exitoso espacio de Mediaset que, una vez superado este momento, ha vuelto a hacer gala de su profesionalidad retomando la conversación con su progenitor con quien, minutos antes, había protagonizado un momento de absoluta complicidad.

«Permítame que le tutee, señor Ónega», le decía al comienzo de la entrevista a su padre con una mirada de cariño. «Permítame que le tutee yo a usted, Sonsoles», le respondía entonces su padre. No es la primera vez que los dos comparten plano en ‘Ya es mediodía’. Hace un año, y a colación de la celebración del 30 aniversario de Mediaset, ‘los Ónega’ protagonizaron un momento inolvidable donde no faltaron los halagos entre ellos.

«Hoy estamos de celebración. 30 años de Telecinco. Y resulta que nos pide paso desde el plató de informativos un compañero de la época… Fernando Ónega. Bueno, papá. 30 años y parece que fue ayer», decía entonces Sonsoles presentando a su progenitor. «30 años no son nada cuando se ve crecer a una hija», le respondió emocionándola.

José Ramón Ónega

Fue el pasado 7 de febrero cuando José Ramón Ónega, hermano mayor de Fernando Ónega, falleció a los 81 años de edad, como consecuencia del COVID. Su muerte fue un nuevo varapalo para toda la familia que solo unas semanas antes había dicho adiós a José Ramón, su hijo mayor, que había muerto a los 52 años debido a una larga enfermedad. Pero además la mujer del escrito y colaborador de ‘El Correo Gallego’, María Esther Coladas-Guzmán González, se encontraba ingresada en una clínica madrileña debido a una grave dolencia.