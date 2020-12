Un año después de su separación, Sonsoles Ónega vuelve a estar ilusionada. Ha sido la revista Diez Minutos quien publica esta semana un bonito reportaje de la presentadora muy bien acompañada y con una gran sonrisa. La publicación explica que Sonsoles está empezando esta historia de amor y que conoció a la persona que ahora ocupa su corazón, gracias a unos amigos comunes. En las fotografías que acompañan dicha información se puede ver a la pareja compartiendo un tranquilo paseo junto a los dos perros de la presentadora de ‘Ya es mediodía’, mientras mantienen una charla distendida.

Pero ¿quién es su nuevo amor? Se llama César Vidal, es un arquitecto gallego de 55 años que reside en Madrid, en la exclusiva zona de Puerta de Hierro donde cuenta con vecinos tan ilustres como Isabel Preysler. Lienciado en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid, su especialidad son los centros comerciales. Ha trabajado en los mejores estudios de arquitectura del país y también ha ejercido su profesión fuera de nuestras fronteras, en concreto en México y Brasil. Suyos son el anteproyecto del centro comercial Meridiano en Tenerife; como subdirector técnico de Centros Comerciales Oficinas y Hoteles en Metrovacesa, fue uno de los responsables de la construcción de la Torre Madrid, además de los centros comerciales La Maquinista en Barcelona y La Moraleja Green en Madrid. Y desde hace unos años tiene su propia empresa, VA Arquitectos.

A pesar de su discreción, durante la promoción de su último libro, ‘Mil besos prohibidos’, Sonsoles habló sobre su estado sentimental y sus miras de futuro y no descartaba rehacer su vida. Fue en ‘Sálvame’ hace unos meses cuando no tuvo reparos en admitir que estaba abierta al amor: «No he conocido a quien me pueda enamorar, pero eso no significa que no tenga ganas de conocer». Y además reconocía que había pasado su particular ‘duelo’ tras su ruptura matrimonial después de una década con su marido. «He pasado mi tiempo de ‘no me apetece’. Es una realidad, pero que la vida nos sorprenda».

En una entrevista concedida a la revista ¡Hola! meses antes de su ruptura, la comunicadora contaba que, aunque el balance de su matrimonio era positivo y «tratamos de que todo fluya, es difícil, porque las parejas también se resienten». Y explicaba que la mejor decisión que había tomado en su vida era «tener a mis dos hijos».

La noticia de su separación del abogado Carlos Pardo se conoció en enero de 2020, aunque su ruptura se produjo cinco meses antes. Después de once años de matrimonio y dos hijos en común, la pareja decidía poner fin a su convivencia de mutuo acuerdo, y sin terceras personas de por medio. La hija del periodista Fernando Ónega y el abogado se casaron en el pazo de San Lorenzo, en Santiago de Compostela, en julio de 2008. Una boda que contó con la presencia de los entonces Príncipes de Asturias, ya que doña Letizia es una de las grandes amigas de Sonsoles, desde que ambas trabajaron juntas en la CNN. Su amistad es tal, que la propia presentadora de ‘Ya es mediodía’ fue una de las testigos de la boda de don Felipe y doña Letizia el 22 de mayo de 2004.

Sonsoles Ónega no puede despedir el año de mejor manera. Esta nueva relación se suma a su éxito profesional. Después de ejercer de reportera para informativos, especializada en información parlamentaria, la periodista se ponía al frente de ‘Ya es mediodía’. Actualidad, sucesos y mesa de corazón, la presentadora ha conseguido hacerse un hueco en la parrilla de Telecinco con este programa que la ha dado la oportunidad de mostrar sus dotes como conductora de este magazine diario de dos horas de duración.