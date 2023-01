Sonsoles Ónega y su defensa a ultranza de la Reina Letizia en bikini

Ni el tiempo, ni la distancia, ni la Corona han conseguido romper la estrecha amistad existente desde hace años entre Sonsoles Ónega y Letizia. Fue en la cadena CNN+ donde se conocieron ejerciendo como periodistas y, desde entonces, no han dejado de alimentar la estrecha complicidad que les une. Al igual que la Reina siempre ha sido muy celosa de su intimidad y apenas hay fotografías de su círculo más cercano, la presentadora no tiene ningún reparo en sacar la cara por su amiga cuando la ocasión lo merece.

Y esta vez lo ha vuelto a hacer. La conductora de Y ahora Sonsoles estaba tratando el tema de la visita sorpresa de la Reina al partido de waterpolo femenino SIMALGA Real Canoe cuando los colaboradores han comentado la cercanía de esta tanto con el equipo como con el staff. Y es que, con la naturalidad que le caracteriza, la monarca incluso accedió a sacarse un selfie para la aplicación de moda, BeReal. «La señora Reina se tiene que hacer selfies con todo el que se lo pida», comentaba, apuntando que además es algo que «le encanta».

En ese momento, Lorena Vázquez destacaba la amabilidad y el trato agradable que la mujer de Felipe VI ha tenido siempre con todo el mundo. No obstante, no podía evitar acordarse de cuando Letizia se enfadó con su agencia por fotografiarla en bikini. Una anécdota que Sonsoles aprovechaba para sacar la cara por su amiga: «¡Muy mal! ¡Qué manía!». Muy molesta por el acontecimiento que probablemente vivió en primera persona, la presentadora dejaba entrever que esas instantáneas no sentaron nada bien a la Reina: «¿Qué derecho tiene ninguna publicación a difundir el cuerpo de una persona que no lo quiere enseñar voluntariamente?».

Cabe destacar que, tirando de hemeroteca, han sido tres las veces que Letizia ha sido fotografiada en bikini: en 2007, 2011 y 2014. Las primeras fotografías fueron publicadas por ¡Hola! y en ellas, Letizia lucía un bañador de dos piezas de color blanco. Cuatro años después, ajena a la mirada de los paparazzi, la Reina volvió a ser fotografiada con un bikini con estampado tropical y un cuerpo de infarto. Dos años después, volvió a protagonizar las portadas de la prensa con las que fueron sus últimas imágenes en bikini y, probablemente, las más polémicas. Estas fueron tomadas por un turista durante sus vacaciones en las Islas Griegas, donde escogió un bañador rojo y una enorme pamela.

Su historia de amistad

Aunque sus caminos se cruzaron de forma profesional y en un primer momento solo fueron compañeras, el día a día las unió hasta convertirse en grandes amigas. Sin embargo, en 2003 Letizia abandonó el periodismo debido a su compromiso con el entonces Príncipe de Asturias, con quien contrajo matrimonio tan solo un año después. «Nada ha cambiado en todos estos años», dijo la presentadora para Lecturas, dejando claro que su amistad iba contra viento y marea. Tal ha sido siempre su buena sintonía que, incluso, la presentadora de Antena3 fue uno de los testigos del enlace real entre Letizia y Felipe celebrado en la catedral de la Almudena de Madrid.