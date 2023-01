La agenda no lo reflejaba, pero Letizia se ha tomado la libertad de volver a visibilizar el deporte femenino justo cuando este está viviendo una etapa complicada. Mientras el Rey se tomaba unos días de desconexión en Sierra Nevada, con el esquí como protagonista, la monarca ha hecho lo propio, asistiendo al partido de waterpolo femenino SIMALGA Real Canoe contra Leioa celebrado el pasado 21 de enero en Madrid.

Esta visita se produce justo cuando ha corrido como la pólvora en el universo 2.0 un vídeo en el que las jugadores del equipo de fútbol femenino del Barça recogían sus propias medallas en la Supercopa. Una forma de demostrar que continúa apoyando el deporte femenino siempre que la ocasión se lo permite. «El objetivo de la visita era dar visibilidad y apoyo al deporte femenino en general y, en particular, a un deporte minoritario como es el waterpolo», ha comunicado Real Canoe en su cuenta de Instagram.

Como ya acostumbra a hacer, doña Letizia se ha mostrado de lo más cercana tanto con las jugadoras como con el staff, llegando incluso a hacerse fotos con todo el que se lo pidiera. Tal ha sido su cercanía y su cariño que, incluso, ha accedido a capturar el momento en BeReal, una de las aplicaciones más en tendencia en la actualidad. Mientras ella ha sido la gran protagonista del selfie, la cámara trasera capturaba a la otra parte del equipo que posaba tras ella. Sin duda, una jornada para recordar en la que, una vez más, ha demostrado que a comprometida con la causas sociales no le gana nadie.

Además, Su Majestad, como presidenta de honor de la AECC, también ha asistido a este partido para apoyar la lucha contra el cáncer, ya que la competición estaba organizada por la asociación Muévete frente al Cáncer creada por Astrid Álvarez Cora y Carolina Beneyto Vizuete, dos waterpolistas pacientes de oncología. «Me gustaría destacar la sencillez, el cariño y la empatía que tuvo tanto con las deportistas como con el público que vino a animar a la piscina. Vino a apoyar el deporte femenino y en, esta ocasión especialmente el waterpolo. Seguimos sonriendo a la vida, seguimos sumando momentos», ha compartido la cuenta oficial de la asociación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Quintín García (@quintin_ge)

El look con los vaqueros en tendencia

Para la ocasión, la mujer de Felipe VI se ha enfundado en un jersey de cuello caja en color fucsia y unos vaqueros oscuros de tipo flare, siguiendo así una de las tendencias de 2023. Y es que, como buena Reina de estilo, la monarca sabe que han vuelto a triunfar los jeans setenteros y ella no iba a ser menos. Se trata de una de las pocas ocasiones en las que la monarca se ha dejado ver con jeans, pues ni si quiera en verano los rescata de su vestidor. La última vez que vistió unos pantalones tejanos fue el pasado mes de noviembre cuando acudió a la inauguración de la Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable celebrada en IFEMA. Para la ocasión, Su Majestad escogió un comfy look compuesto pues un jersey de rayas marinera de & Other Stories y unos vaqueros entallados.