Es la mejor época para lucir los vaqueros más estilosos. Y si son de color y encima están en oferta, es mucho mejor. Así son los jeans kick flare de Springfield.

Aporta vida y luz a los meses otoñales y además los podrás combinar de la mejor forma con cantidad de prendas.

Oferta top: jeans kick flare de Springfield

Son los vaqueros con bolsillos en la parte delantera y trasera, con cierre de botón y cremallera, con pierna kick flare. En color dorado/amarillo son realmente llamativos y por esto no los debes dejar pasar por alto.

Con qué materiales está hecho

Estos jeans están realizados en 98% algodón, 2% elastano, y para sus cuidados, en la web, recomiendan lavar a temperatura máxima de lavado 30C, no blanquear, no secar en secadora, realizando un planchado medio y no lavar en seco.

Los vaqueros están en el proyecto reconsider, donde la firma usa un innovador sistema de lavado que reduce el uso de químicos, agua y energía en comparación con los métodos de lavado convencionales. De esta manera te llevas una prenda más sostenible que vela por el medio ambiente.

Con descuento del 30%

Dorado, estrecho, con fuerza, y además con descuento. Es otra de las ventajas de optar por este vaquero que aporta cantidad de detalles.

En este caso, costaba 35,99 euros y ahora lo compras a 25,19 euros, gracias a su 30% de descuento. Aprovecha todas aquellas ofertas que hay en este momento en la web para obtener prendas mucho más económicas.

Tallas

A la hora de comprarlo, debemos tener en cuenta sus tallas. Por un lado, destacar que actualmente, la web de Springfield, donde lo puedes comprar, presenta tallas de la 34 a la 42, así que te lo puedes poner sea cual sea tu talla. Solo debes entrar y elegirla.

Springfield te trae variedad de prendas siempre muy estilosas. Realmente son algo naïf y románticas y siempre quedan bien. Hay de todo, desde vaqueros de colores, a vestidos, pasando por las chaquetas que te pondrás en este otoño además de zapatos.

Cada temporada renuevan sus prendas con variedad de colecciones y siempre tienen alguien reconocido que es imagen de la firma. Comprar en Springfield es bien sencillo y lo mejor es hacerlo en su página web. Resulta entonces mucho más cómodo porque no hace falta moverte y obtienes así estos jeans y más prendas.

No te pierdas entonces estos jeans que podrás llevar en cantidad de ocasiones.