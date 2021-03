Si hay una prenda que parece inmutable al paso de los años, esa son los pantalones tejanos, pues aunque sí es cierto que han ido sufriendo cambios y variaciones según la época, el denim parece ese tejido perfecto que nunca muere ¡y no es por casualidad! Mira qué tipo de vaqueros favorece más.

Y es que ciertamente los tejanos combinan con todo tipo de colores, prendas y tejidos y solo hace falta accesorizarlos correctamente para conseguir un estilo u otro pero siempre con un toque cómodo y siempre adecuado.

Aun así, lo cierto es que no todos los tejanos hacen el mismo efecto sobre nuestro cuerpo ¡y es que el look final suele depender mucho de la forma del bajo! Mira cuáles son los tipos de pantalones que más estilizan si es que quieres lucir piernas igual que si llevaras falda pero con un look en denim que sorprenda a todo el mundo, ya que es todo un arte conseguir que la prenda más común de todas, resalte como nunca en un outfit diferente.

Ten en cuenta tu altura y la forma de tu cuerpo

Como seguramente imaginabas, no hay un pantalón perfecto aunque sí existe algún modelo más sencillo de llevar y que constituye un acierto seguro, como es el caso de los pantalones rectos, que suelen favorecer a todos los tipos de cuerpo.

Aun así, si lo que deseas es resaltar tu figura y adaptar los outfits a lo que a ti te queda mejor, sí deberás tener en cuenta tus características morfológicas para poder destacar tus mejores atributos también bajo las formas del pantalón tejano.

Si la altura no es uno de tus fuertes, lo más recomendable son tanto los pantalones de cintura alta, como los de campana o los que tienen pinzas o raya delante. Mira qué tipos de vaqueros favorece más.

Todos ellos te ayudarán a ganar centímetros visualmente y te estilizarán la parte inferior de forma que, combinados con unos tacones o unas plataformas ¡estos pantalones lograrán el efecto de piernas kilométricas que tantas personas desean conseguir!

También si tus piernas son más anchas ¡atrévete con los jeans!

En este caso también son claves las cinturas altas pero cobran más importancia otros detalles como el color y el dobladillo, pues tanto las tonalidades oscuras como los bajos levemente arremangados ¡suelen estilizar mucho las piernas más gruesas!

Si por el contrario, eres alta y delgada y deseas que los pantalones te ayuden a dar un poco de equilibrio a tu figura, para que se vea más proporcionada con tu torso, puedes apostar por los pantalones pitillo, por los mom jeans o por los tejanos estilo paperbag.

Pruébate distintos modelos y no te quedes en tu zona de confort ¡sólo así lograrás encontrar tus pantalones ideales y conseguirás sentirte cómoda al vestirte en tu día a día!