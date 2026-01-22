Sheila y Mario Casas, rendidos ante el romance de su hermano Óscar con Ana Mena: "Dan mucha envidia"

Óscar Casas y Ana Mena se han convertido en una de las parejas más seguidas del momento. Fue a finales de 2024 cuando salieron a la luz las primeras imágenes de ambos fundiéndose en un apasionado beso y, desde entonces, no se han separado. La chispa entre ellos surgió durante el rodaje de Ídolos, la película en la que dan vida a los protagonistas de la trama y que se estrenará el próximo viernes, 22 de enero, en los cines españoles.

Precisamente con motivo de la celebración de su premier, sus familiares y amigos más cercanos no han dudado en mostrarles públicamente todo su apoyo. Entre ellos destacan Mario y Sheila, hermanos de Óscar, quienes se han mostrado especialmente orgullosos y encantados con la relación sentimental que mantiene el actor con la cantante, dejando claro que Ana ya es una más en la familia.

Mario Casas fue uno de los primeros en llegar al evento. Como no podía ser de otra manera, no tuvo problema en atender a la prensa, a la que confesó que no tenía duda de que la producción de la película había sido increíble, deshaciéndose en halagos hacia el trabajo de su hermano. Haciendo hincapié en la complicidad que siempre han mostrado Óscar y Ana, Mario comentaba que tenía mucha curiosidad por verla en la pantalla. «Imagino que habrá mucha verdad en las secuencias que tienen. Y es muy bonito que algo se quede para siempre en pantalla. Es el mejor recuerdo que pueden tener […] Ellos son increíbles», confesaba.

Los comparaba con el rey y la reina del colegio, asegurando que sin duda representaban a los que salían del baile elegidos. «Es que son como perfectos. Los veo y digo: quiero ser ellos. […] Óscar es un chaval que, con la edad que tiene, ha tenido una gran madurez. Ha tenido unos hermanos mayores en los que fijarse. […] Y Ana igual. Son dos chavales que tienen la cabeza muy bien amueblada, que trabajan mucho y que son de admirar, porque al final son muy jóvenes y tienen mucho a sus espaldas. Y es muy bonito verlos trabajar juntos», concluía.

Por su parte, Sheila Casas ha seguido la misma estela que Mario y ha asegurado que están todos muy ilusionados con el éxito que están recogiendo Ana y Óscar en sus carreras artísticas, así como también en su historia de amor. «Transmiten mucha magia. Tengo muchas ganas de ver la película […] Como pareja dan mucha envidia. Se compaginan muy bien, son muy empáticos y es muy sano su amor. Es muy bonito ver a los jóvenes con un amor así», opinaba.

Añadía que no tenía dudas de que la pareja se admiraba mutuamente y que, en parte, eso también era la base del amor sano que habían logrado construir juntos. «Ninguno de los dos intenta hacer de menos al otro y eso es fundamental», expresaba.