Shakira no solo es admirada por su talento musical. La de Barranquilla ha conquistado y llegado a muchos corazones debido a su espíritu más solidario. Más allá de la estrella que es, la intérprete -que está en pleno despliegue de su gira, Las Mujeres Ya No Lloran, ha dedicado parte de su tiempo y de su esfuerzo en la construcción de un nuevo colegio en la región de Tibú, en Colombia.

En paralelo a su tour por América, Shakira no ha querido dejar de apoyar las causas sociales en las que lleva inmersa prácticamente desde el comienzo de su carrera. En 1997, ella misma fundó la Fundación Pies Descalzos que lleva tres décadas ayudando a los más necesitados -generalmente a los menores de edad, a los que le ofrece educación en más de 300 colegios públicos-.

Así es el próximo centro que inaugurará Shakira en Colombia. (FOTOS: CEDIDAS)

En este caso, la barranquillera ha impulsado la construcción de un nuevo colegio en la localidad: «Esta es una región muy difícil y golpeada por la guerra, y ahora, con nuestra nueva escuela Pies Descalzos, los niños de Tibú podrán comenzar un nuevo capítulo en sus vidas. Al igual que en Barranquilla y Cartagena, juntos hemos demostrado que la educación trae esperanza y realmente transforma comunidades enteras. Nuestro equipo en Pies Descalzos y yo seguimos soñando nuevas formas de apoyar al Catatumbo y a todas las zonas más remotas y desafiantes de mi país».

El centro contará con instalaciones como 34 aulas, laboratorios de física y química, biblioteca, sala de bilingüismo, aula de tecnología y talleres de arte y música, comedor múltiple y espacios polivalente y una zona deportiva y recreativa. El nuevo colegio abrirá sus puertas el próximo mes de noviembre y entrará en pleno funcionamiento en el próximo curso escolar.

Así es el próximo centro que inaugurará Shakira en Colombia. (FOTOS: CEDIDAS)

Éxito sobre los escenarios

Aunque la mayoría de los titulares son el poderoso regreso de Shakira a los escenarios, lo cierto es que la de Colombia nunca ha dejado de brillar. Prueba de ello es que este 2025 sus fans han dejado claro que nunca han dejado de estar muy pendientes de sus logros -aunque tuviera épocas más alejada de la música para reconstruirse-.

Sus presentaciones en estadios como el GNP de Ciudad de México o en el Oracle Park de San Francisco ya forman parte del legado de Shakira. En esta gira, la más extensa de su carrera, no solo está impactando a nivel cultural y musical, sino también económico y social, gracias a los ingresos derivados de las ventas de tickets y el impacto secundario de sus shows ahí donde va.

Shakira bailando durante uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

Y es que Shakira no se puede entender sin su impacto más allá de la música. Esta misma semana ha brillado en su actuación en el Global Citizen Festival, en el Central Park de NY. Este festival, en el que ha compartido escenario con artista como Cardi B, Camilo o Ayra Starr, se celebra para prestar apoyo a múltiples causas sociales alrededor del mundo, desde la repoblación de la selva amazónica, a la recaudación de dinero para paliar la desnutrición y la pobreza en el continente africano. Hasta allí ha llevado Shakira el show más especial de su carrera, presentando todos sus éxitos ante un público de 60.000 personas.