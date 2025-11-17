La gran boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ha sido un punto de inflexión en la casa de Alba. Tras unos años distanciados, previsiblemente los hijos de la duquesa de Alba se reunirán la próxima Navidad para pasarla juntos, tal y como ha comentado en las últimas horas Carlos Fitz-James Stuart.

El 2025 comenzó con una reveladora foto entre Cayetano Martínez de Irujo y su hermana Eugenia que, tras meses distanciados, firmaron la paz con una reunión familiar que compartieron en redes sociales. «Bonita entrada de año», escribió el duque de Arjona, que posó con la madre de Tana Rivera en la que aparecían de lo más sonrientes y donde daban cuenta de que habían dejado atrás las rencillas del pasado.

Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo. (Foto: Instagram)

De la misma manera ha ocurrido recientemente con su hermano Carlos. Días previos a su enlace con Mirjan, hubo una gran incógnita sobre la presencia de sus familiares. Sin embargo, el actual duque de Alba no dudó en viajar hasta Sevilla junto a su hijo Fernando y su nuera, Sofía Palazuelo, para asistir a la boda de su hermano Cayetano. Una estampa, y sobre todo un gesto, que demostró el acercamiento entre ellos pese al distanciamiento y diferencias del pasado -que vinieron a raíz de la muerte de su madre y la herencia de la misma-.

A un mes de las próximas Fiestas, Carlos Fitz-James Stuart ha respondido a una gran incógnita. ¿Se reunirán los miembros de la Casa de Alba para brindar por Navidad?

El acercamiento del duque de Alba y Cayetano Martínez de Irujo

«No sé nada todavía, falta mucho», ha respondido a la pregunta de si es cierto que ha invitado a Cayetano y a Bárbara a cenar en Nochebuena en el Palacio de Liria tras casi una década sin pasar juntos esta festividad.

Aunque el duque de Alba no ha confirmado ni desmentido esta noticia, sí que ha comentado su deseo de pasar la Navidad junto a su hermano y su cuñada en esta residencia familiar ubicada en la calle de la Princesa número 20 de Madrid. «Hombre claro que queremos que estemos todos juntos, sí, sería una alegría», ha contestado ante las cámaras de GTRES.

El abrazo entre Cayetano Martínez de Irujo y su hermano, el duque de Alba. (Foto: Gtres)

Desde la muerte de la duquesa de Alba, las tensiones en las relaciones familiares han sido un secreto a voces. De hecho, Cayetano nunca ha tenido problema en hablar abiertamente de este distanciamiento, tal es así que desde el fallecimiento de la duquesa de Alba no ha vuelto a cenar por Nochebuena con su hermano Carlos. Una situación que sí que podría darse este 2025 debido a su acercamiento.

Parece que la boda de Cayetano y Bárbara ha supuesto que las tensiones ya queden en el pasado y en agua de borrajas. Prueba de ello fue el abrazo entre hermanos en la puerta del Cristo de los Gitanos entre el duque de Arjona y el duque de Alba antes de la llegada de Mirjan al templo donde se iba a dar el sí, quiero con Martínez de Irujo. Un cálido abrazo acompañado de sonrisas sinceras que terminó por derretir ese muro de hielo que un día les separó.