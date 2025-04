Sergio Peris-Mencheta cumple 50: de su amistad con Bardem a la importante lección que ha dado

Sergio Peris-Mencheta, el actor que consolidó su carrera gracias a su papel en Al salir de clase, se ha enfrentado al cáncer con arrojo y determinación. Dos valores que le han incitado a compartir su experiencia a través de las redes sociales. Se ha operado en California, pues hace años que fijó su residencia en Estados Unidos para poder centrarse en sus proyectos profesionales. Hasta allí ha ido Javier Bardem, uno de sus grandes amigos. Los dos son actores, tienen muchas cosas en común y han estado unidos durante esta batalla.

Sergio celebra su cumpleaños el 7 de abril. Ya ha alcanzado los 50 y puede presumir de haber escrito una historia que ha dejado huella en el corazón de su querido público. Su batalla contra el cáncer quedará plasmada en un libro al que ha titulado 730 días: la enfermedad como espejo del tiempo. Este proyecto le ha servido para expresar sus sentimientos y para contar cómo han sido sus avances.

Sergio Peris-Mencheta en una presentación. (Foto: Gtres)

«El 28 de mayo se cumplirá un año de mi renacimiento. El fluir de las cosas hace que, en compañía de Editorial Planeta, salga a la calle este libro que ha servido para abrazarme un poco (por fin), a través de abrazar mi pasado», ha comentado en su cuenta de Instagram.

El artista ha dado algunos detalles sobre su obra: «Exploro mi experiencia con el proceso curativo (proceso en el que aún ando inmerso) y todos los cambios que ha conllevado este. Soy yo, sí, pero me sostiene otra estructura. Mis ojos no son los mismos, pero ahora miro otras cosas». Estará presentándola y firmándola en la próxima edición de la Feria del Libro de Madrid, uno de los eventos culturales más importantes de nuestro país.

Sergio Peris-Mencheta, un gran ejemplo

Sergio Peris-Mencheta no ha parado durante todo este tiempo. Asumir su problema de salud podría haber sido duro, pero él ha sabido ser optimista y no perder la ilusión. Tal y como ha contado, su pasión por el arte le ha ayudado a salir adelante. Es un ejemplo. Gracias a su experiencia muchos se han dado cuenta de que no hay que despedirse de la pasión, ni siquiera en los peores momentos.

Sergio Peris-Mencheta en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

El actor ha combinado su tratamiento con una terapia que también le ha servido de mucho: el trabajo. Ha estado ingresado y en una circunstancias complejas, aunque esto no le ha impedido seguir trabajando en su obra de teatro, 14.4. El proyecto se representará en Auditorio Pilar Bardem, de Rivas Vaciamadrid.

«A pesar de estar recibiendo quimioterapia y un trasplante, no dejé de ensayar, aunque fuera a distancia por Zoom. La creatividad ha sido mi salvación», ha comentado al respecto.

Marta Solaz, su mujer y mejor apoyo

Tal y como hemos explicado en líneas anteriores, Javier Bardem ha estado pendiente de la evolución de Sergio Peris-Mencheta, pero no ha sido el único. Otros rostros conocidos, como el actor Miguel Ángel Muñoz, también se han preocupado de visitarle y de mandar mensajes de ánimo. No obstante, hay que hacer una mención especial a Marta Solaz, su mujer.

Marta ha estado con Sergio en todo momento y puede sentirse orgullosa de haber sido una compañera perfecta. Han vivido un viaje complejo, aunque por suerte han salido adelante e incluso han aprendido a no rendirse. Hace meses el artista se enfrentó al cáncer y hoy se ha convertido en un ejemplo.