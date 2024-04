El encuentro "regenerador" de Sergio Peris-Mencheta con Javier Bardem en plena lucha contra el cáncer

Sergio Peris-Mencheta está atravesando uno de los momentos más delicados de su vida. Empezó a luchar contra el cáncer a principios de año y afortunadamente afronta esta batalla con optimismo. En las últimas horas ha compartido algo con sus fans: se ha reunido con su amigo y compañero Javier Bardem y han tenido un «encuentro regenerador».

Sergio Peris-Mencheta se dejó ver por la Fundación Jiménez Díaz, un centro médico ubicado en Madrid, antes de hacerse pública la noticia sobre su estado de salud. Sin embargo, ha decido tratarse en Estados Unidos, pues lleva viviendo un tiempo allí y considera que es lo más acertado. Javier Bardem está instalado en España, concretamente en una de las urbanizaciones más caras de la capital. No obstante, ha hecho un viaje a Nueva York para asistir al concierto de Bad Bunny.

Penélope Cruz cumple hoy 50 años y ayer lo celebró durante el espectáculo que Bad Bunny protagonizó en la ‘ciudad de los rascacielos’. Estuvo acompañada de Javier, quien disfrutó al máximo del talento del artista, incluso estuvo un tiempo con él después del evento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Peris-Mencheta (@perismencheta)

El viaje del actor de a América ha dado mucho de sí y ha encontrado un hueco para visitar a Sergio Peris-Mencheta. Este último se ha mostrado muy agradecido y ha compartido la reunión en sus redes, pues desde hace unos meses se comunica con sus fans para dar información puntual sobre su estado de salud.

Una amistad de larga duración

No es la primera vez que Sergio publica en Instagram una foto de Bardem. En 2022 hizo lo mismo cuando se celebraron los Premios Oscar. Utilizó su influencia en la red social para poner en valor el talento del matrimonio formado por Penélope y Javier. «Lo de Javier Bardem y Penélope Cruz es tan histórico, tan bonito, tan merecido, tan inspirador, y tan justo, que me ha alegrado el día, la semana y probablemente el año. Orgulloso, queridos».

El actor Javier Bardem. (Foto: Gtres)

En esta ocasión, el actor de al salir de clase ha compartido una imagen de su compañero para dejar claro que se siente profundamente agradecido por el encuentro que han tenido. Le ha servido para recargar sus fuerzas y continuar luchando contra el cáncer con buena energía.

El público no ha tardado en reaccionar. Un usuario le ha deseado «mucha fuerza». En concreto le ha dicho: «No suelo escribir a gente que no conozco en persona. Pero mucha fuerza. Las batallas, los retos, son mitad cuerpo mitad mente. Te admiro mucho como actor y a tu señora también. Ánimo y que la fuerza te acompañe».

Otro de sus fans ha hecho referencia directa a su amista con Javier Bardem, escribiéndole: «Esos amigos que siempre están son los que valen la pena tener. Ánimo Sergio».

El último bache al que se ha enfrentado Sergio

Sergio Peris-Mencheta, en California. (Foto: Gtres)

Sergio Peris-Mencheta ha hecho partícipes a sus seguidores de muchos datos y hace unas semanas comunicó una mala noticia: le han tenido que operar. El motivo no está relacionado con el cáncer. Después de muchos dolores, los médicos le diagnosticaron piedras en el riñón y tuvo que entrar en quirófano.

«Una piedra más (en este caso tres) en el camino. Ayer tocó litotricia con láser. Y si estoy aquí escribiendo es que todo salió bien», escribió. Por suerte, el artista ha estado acompañado en todo momento. Su mujer Marta Solaz, madre de sus dos hijos, no le ha soltado la mano.