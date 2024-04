Sergio Peris-Mencheta, que se encuentra en plena lucha contra el cáncer, ha compartido en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 60 mil seguidores, una reflexión con la que da un último parte sobre su estado de salud. «Dicen que no hay 2 sin 3. Hoy empiezo el tercer ciclo», ha dicho en las primeras líneas del post. Haciendo gala de su habitual positivismo, el actor ha indicado que se encuentra con «más ánimo del que podía imaginar a estas alturas. Y vislumbrando asomar en el horizonte el último repecho que es el trasplante».

«Agradecido al equipo médico que me cuida en @cityofhope a mi familia y amigos por sostenerme, a @antonio090574 que me asesora en la distancia desde el minuto 1, a mi @barcopirataorg por permitirme la pasión, y a todos vuestro mensajes que son pura gasolina. Vamos paso a paso», ha añadido.

Como era de esperar, la publicación ha recibido numerosas muestras de cariño. Almudena Cid, que ha trabajado junto a él en una de sus obras de teatro de mayor éxito, Ladies football club ha comentado: «Te pensamos ¡Vamos Sergio! Emociona leerte. A por ello». Cristina Castaño, Edu Soto, Miguel Ángel Muñoz, Michelle Jenner, Nathalie Poza, Iván Sánchez, Carla Hidalgo, Elena Sánchez se suman a la lista de rostros conocidos que han mandado mensajes de fuerza al intérprete.

Tratamiento en Estados Unidos

Desde el City Of Hope Hospital de California, pionero en trasplantes de médula ósea y células madre y que cuenta con uno de los programas más grandes y exitosos del país, Peris-Mencheta ha revelado qué pasos va a seguir para continuar con su recuperación. Destacar que, Sergio se encontraba en Estados Unidos, donde reside desde hace años, cuando fue conocedor del diagnóstico médico.

«En el momento en el que se desencadena el proceso que estoy viviendo saco los billetes para España, y esa misma noche he de ingresar de urgencia en un hospital cercano debido a un cólico nefrítico, cuyo desenlace aún no ha tenido lugar (sí… ¡además!) (…) Ahí se inicia un procedimiento que da con mis huesos en City of Hope y, entre otras cosas, me imposibilita viajar en el corto-medio plazo a ningún sitio, ni dentro ni fuera de Estados Unidos», explicó a sus seguidores.

Fue el pasado 22 de enero, cuando Sergio Peris-Mencheta anunció a través de su cuenta de Instagram que padece cáncer y que se encuentra en pleno tratamiento. Una vez finalice la etapa de la quimioterapia necesitará un trasplante de médula. «Estoy como sólo saben los que han vivido una situación similar a la mía. Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca, y valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra», expresó, sincerándose así con sus seguidores.

El actor madrileño aseguró que es consciente de que «la vida manda» y de que le toca «confiar» y dejarse llevar ante la enfermedad que padece. Pese al complicado momento que atraviesa no pierde la esperanza, «siempre he sido un hombre de seises y no voy a dejar de serlo ahora», concluyó.

Desde que el actor anunció este revés de salud ha ido compartiendo en la Red algunos de los momentos del proceso que está viviendo e incluso ha hablado con naturalidad de su cambio físico a consecuencia de la enfermedad. «Me veo en esta foto de hoy que colgó mi querido Nico Entel, y me veo la huella del presente. Y claro que me impresiona. Y aun así no me cambio por el Sergio de hace un año. De este estoy enamorado», confesó él mismo.