El pasado 22 de enero, Sergio Peris-Mencheta anunció a través de su cuenta de Instagram que padece cáncer y que se encuentra en pleno proceso de quimioterapia. Una vez finalice esta etapa necesitará un trasplante de médula. «Estoy como sólo saben los que han vivido una situación similar a la mía. Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca, y valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra», expresó, sincerándose así con sus seguidores. El actor madrileño aseguró que es consciente de que «la vida manda» y de que le toca «confiar» y dejarse llevar ante la enfermedad que padece. Pese al complicado momento que atraviesa no pierde la esperanza, «siempre he sido un hombre de seises y no voy a dejar de serlo ahora», concluyó. Ahora ha confesado qué es lo único que le hace reír.

El sentido del humor, su mejor aliado

Sergio Peris-Mencheta continúa su tratamiento en el hospital City of Hope, en EEUU., donde se encuentra a la espera de proceder en los siguientes pasos para poder superar la enfermedad. En medio de su lucha y, pese a estar a miles de kilómetros de España, ha confesado que lo único que le hace reír es el humor de dos conocidos cómicos de su tierra natal.

Sergio Peris-Menchet

Por la mima vía, mediante su perfil de Instagram, donde se muestra activo, ha publicado un vídeo en el que aparece un fragmento de Nadie sabe nada, el programa de radio que Andreu Buenfuente y Berto Romero tienen en Cadena Ser. Sergio ha compartido un corte del formato en el que, con el humor que les caracteriza, Berto y Andreu hablan de la rivalidad de los nominados cuando nominan un trabajo a un premio. «Esta escena deberían ponerla en bucle al entrar en las academias de Cine, de Televisión y en las escuelas de arte dramático», ha comentado Peris-Mencheta. «Sois lo único que me hace reír en mi semana», ha indicado.



Esta confesión llega después de que el intérprete mostrara todo su apoyo el pasado 4 de febrero, Día mundial del cáncer infantil, a todos aquellos que están pasando por esta enfermedad. «Hoy se celebra el día mundial del cáncer infantil, una fecha muy especial para todas las niñas, niños y familias a los que, con tu ayuda, cuidan en la @fundacionaladina. Por tercer año consecutivo lanzan el PAÑUELO CHALLENGE, una iniciativa solidaria a la que estamos tod@s invitad@s a participar. Ponte un pañuelo, hazte una foto o un vídeo y súbelos a tus redes con el hastag #pañuelochallengealadina #PasoAPaso», indicó en un post, sumándose así a la causa.