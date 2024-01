El actor, director y productor Sergio Peris-Mecheta, conocido por participar en serie como Isabel o Al salir de clase (entre muchas otras), ha anunciado en sus redes sociales que padece cáncer. Lo ha hecho a través de un emotivo texto donde confiesa, por primera vez, el duro momento por el que está atravesando su vida: «Me siento vulnerable, aterrorizado y pequeño como nunca antes», comenzaba a escribir.

«En este último sorteo, no me han salido los número de siempre. Estoy en pleno proceso de quimio y un posterior trasplante de médula. Y me toca jugar con otra mano esta vez», revelaba. Aseguraba que tan solo entenderán su miedo las personas que hayan vivido una situación similar y que, desde que conoció su diagnóstico, ha aprendido a valorar cada uno de sus pasos sobre la tierra. «Sé que en esta partida yo no decido del todo. Sé que la vida manda, y que hay una parte donde me toca confiar y dejarme llevar. Pero llevo los bolsillos cargados de dados y los estrujo cada rato. Y es que siempre he sido muy de seises», proseguía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Peris-Mencheta (@perismencheta)

Este duro momento ha obligado a reflexionar al actor sobre todas las cosas que ha vivido y por las que se siente afortunado. De hecho, ha aprovechado su interacción en las redes para hacer un breve repaso sobre su trayectoria, tanto profesional como personal: «Siempre me han tocado las cosas buenas de la vida. Y siempre me he sentido un poco culpable por ello, la verdad. Con un sentir de no merecimiento bastante tocapelotas, que me ha acompañado desde mi primera convocatoria con la Selección Española de Rugby, allá por el 91, hasta hoy», señalaba.

«He trabajado en televisión por todo el mundo. La mayor parte de las veces haciendo personajes protagonistas, heroicos, bestiales. He galopado vestido de guerrero muchas veces, blandiendo una espada y gritado ‘¡¡¡¡¡Ahhh!!!!!’ como soñaba de niño. He hecho cine en distintos idiomas, he trabajado con gente que estaba en las cintas BETAMAX que alquilaba en el videoclub Acuario de mi barrio. He ganado y presentado concursos, he trabajado con los más grandes del teatro, he dirigido, he creado y he contado historias que necesitaba contar», comentaba, añadiendo que, a lo largo de toda esta carrera que menciona, siempre ha sentido una «gran dosis de suerte» a su lado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Peris-Mencheta (@perismencheta)

En cuanto a lo personal, asegura también sentirse muy afortunado, ya que ha podido contar con la mejor de las compañías, su familia: «El equipo que formamos Marta, Río, Olmo, Senda (nuestra perrita) y yo. La aventura del cambio de vida, los viajes, los proyectos en común, el día a día. EQUIPAZO. Después de 19 años sigo enamorado hasta las trancas de Marta, y me siento cada vez más deseado y querido por ella», sostiene.

Sus emotivas palabras han generado multitud de comentarios de apoyo y cariño en los que, como no podía ser de otra manera, destacan el nombre de muchos rostros conocidos del mundo de la interpretación como Adrián Lastra, Sara Sálamo, Miguel Ángel Muñoz o Silvia Abril, entre otros: «Menuda partida nos sentamos a jugar contigo esta vez. Pero como siempre, acabarás enseñándonos algo, seguro», «Que te quiero, que te admiro y que hay que confiar en los seises», «Aquí tienes a tu ejército sujetándote y mandándote energía valiosa y todo amor», escriben algunos de ellos.