El Jueves Santo es una fecha marcada en el calendario de muchos rostros conocidos del país. Cada uno ha vivido a su manera esta significativa jornada, pero lo cierto es que los más devotos han probado la emoción que les está acompañando durante esta ansiada Semana Santa de una manera muy similar.

Y es que, a pesar, de que algunos de ellos han vivido los primeros actos religiosos de esta festividad desde diferentes ciudades de España, han sido muchos los que se han congregado en Sevilla, entre ellos Alberto Isla, Carlos Herrera y Raquel Revuelta.

Ha destacado por encima del resto la presencia de Eugenia Martínez de Irujo y su marido, Narcís Rebollo en la Iglesia del Cristo de los Gitanos. La pareja ha acudido al tradicional besamanos coincidiendo con Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, con quienes han posado para los medios gráficos. También con Francisco Rivera que, acompañado de su actual mujer, Lourdes Montes, y de sus hijos, entre los que se incluía la joven Tana, ha querido tener un gesto de lo más cariñoso y conciliador con su exmujer y su pareja parándose a saludarles y dedicándoles unos minutos en los que han conversado de una manera muy amigable. Un reencuentro que ha vuelto a unir a dos de las familias más conocidas del país.

Y es que, tanto el torero como la duquesa de Montoro también han querido colocarse frente a los micrófonos de Gtres para contar cómo están viviendo esta significativa Semana Santa. Así, mientras el hijo de Francisco Rivera ‘Paquirri’ señalaba que “hoy es el día más importante del año con mucha diferencia” y que por ello había que “darlo todo, no guardarse nada, acordarnos de todos los que no están y, sobre todo, dar gracias a Dios”, la hija de la eterna duquesa de Alba era incapaz de contener la emoción al recordar a su progenitora, quien vivía estas fechas con un ímpetu especial: “Es un día muy bonito hoy. Lo más bonito que dejó mi madre fue todo el cariño que recibimos nosotros”, confesó. De lo que se negó a hablar fue de las supuestas disputas familiares que enfrentan a sus hermanos, aunque sí se atrevió a reconocer que, bajo su punto de vista, entre ellos no existe “ninguna tirantez”.

Pese a que esta coincidencia ha causado gran expectación, no es nada comparado con la que ha generado la pareja formada por Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. Los enamorados han querido disfrutar de los primeros días de la Semana Santa desde Málaga, donde han tenido ocasión de ver las procesiones desde un céntrico balcón en el que se han mostrado tan cómplices como cariñosos. La conexión entre ellos es más que evidente y lo cierto es que la pareja ya no tiene intención de esconderse, puesto que de ser así no hubiesen posado en el bar del hotel Room Mate desde el que vieron los diferentes pasos de Semana Santa junto a un reducido grupo de amigos. Mostrando absoluta indiferencia ante posibles miradas indiscretas, los tortolitos aprovecharon la magia del momento para compartir risas y confidencias sin miedo a ser retratados.

Según la revista ¡Hola!, después de esta inesperada aparición pública, la pareja puso rumbo a Sevilla para seguir disfrutando de las procesiones de su querida y admirada tierra natal. Un idílico escenario donde se espera que sigan gritando su amor a los cuatro vientos, tal y como vienen haciendo desde que se hizo pública su relación, la cual está a punto de celebrar su primer aniversario.