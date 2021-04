El ‘secreto’ de Terelu Campos que ha molestado a Alejandra Rubio

Ha ocurrido lo impensable. Caprichoso el destino que ha unido este viernes a Terelu Campos y a Rocío Flores en un mismo local madrileño tras nueve años sin verse. Este acontecimiento, no ha pasado desapercibido, ya que ha ocurrido justo cuando se está emitiendo ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, documental donde Rocío Carrasco cuenta su historia y su verdad en relación a su matrimonio con Antonio David Flores y el distanciamiento con sus hijos. En concreto, la hija de María Teresa Campos ha sido la encargada de decir cómo se encuentra la hija de ‘la más grande’ tras la emisión de los primeros episodios. “Está procesando todo”, dijo hace exactamente una semana.

Han sido algunos compañeros en ‘Viva la Vida’ quienes han desvelado este encuentro en el que Terelu y Rocío se vieron las caras en un restaurante durante la noche del viernes. La hermana de Carmen Borrego salió con unos amigos a cenar, entre los que estaba Kike Calleja, mientras la hija de Antonio David Flores se encontraba en el mismo lugar con Gloria Camila. De manera que, después de haber almorzado junto a su tía, José Ortega Cano y Ana María Aldón, la hija de Rocío Carrasco se encontró por sopresa con una de las mejores amigas de su madre, con quien no se habla desde hace ya varios años. Sobre el reencuentro, Terelu no ha querido revelar detalles de cómo fue y ha preferido hacer gala de su discreción, pero la colaboradora ha utilizado la palabra «cordial» para resumir cómo fue ese inesperado momento que probablemente ninguna de las partes se esperaba que sucediese.

Sin embargo, eso no es todo porque hay una persona que se ha molestado al salir a la luz este hecho. Alejandra Rubio no sabía nada de que su madre había coincidido con Rocío Flores. “Me ha sorprendido que no me haya dicho nada. Me acabo de enterar”, ha dicho la joven algo molesta. La influencer ha ido más allá y no ha dudado en soltarle una pullita su progenitora diciéndole que “luego dice que no le cuento las cosas”.

La nieta de María Teresa Campos no ha sido la única que no ha estado al tanto de este suceso, además ha habido otra persona que se ha quedado a cuadros con el reencuentro entre Terelu y Rocío. Carmen Borrego tampoco tenía ni idea de que su hermana se encontró ayer con la nieta de Rocío Jurado. “A mí tampoco me lo ha dicho y soy su hermana”, ha dicho Carmen sobre este inesperado acontecimiento. Para salir del paso, la hija mayor de la que fuera ‘reina de las mañanas’ en Telecinco, se ha justificado diciendo que es una persona “pudorosa” e instantes después ha preferido cambiar de tema para no entrar en detalles sobre el motivo por el cual no ha contado nada a su familia.