Desde que se confirmara -no por ellos- que Aitana (23) y Miguel Bernardeau (26) habían puesto punto final a su relación sentimental tras cuatro años de romance, los rumores acerca de una nueva historia de amor de la cantante con Sebastián Yatra (28) no han dejado de crecer. Son varias las ocasiones en las que ambos se han dejado ver juntos en eventos sociales o profesionales, aunque eso sí, no mostrándose como una pareja al uso, sino como amigos o compañeros especiales de profesión. Hasta ¿Ahora?

En las últimas horas y por primera vez, los dos han compartido en sus respectivas redes sociales una imagen del otro en una noche muy especial. Y es que el cantante de Tacones rojos o Pareja del año ha actuado en el festival Tecate Pa’l Norte 2023, junto artistas como Twenty One Pilots, Wisin y Yandel, The Killers, Junior H, 5 Seconds of Summer, Steve Aoki, Carín León o The 1975, entre muchos otros. No ha faltado a la cita, por supuesto, Aitana, que ha estado entre el público disfrutando de la actuación del que sería su nuevo novio, tal y como se puede ver en las imágenes que ha compartido sobre el evento en su perfil de Instagram.

Asimismo, y casualmente o no, la pareja ha hecho público que tras el concierto del colombiano, los dos se reunieron en el backstage junto a otros artistas para seguir disfrutando de la noche. Prueba de ello es la instantánea que ha publicado Yatra en la citada red social, en la que aparece Aitana con dos vasos de cerveza que compara con el tamaño de su cabeza.

Las imágenes de los dos cantantes en México llegan tan solo unas horas después de que Aitana concediera una entrevista Ibai Llanos (28) con motivo del estreno de su nuevo sencillo Los Ángeles, en la que también habló de cómo ha gestionado el revuelo mediático en torno a ella desde que saliera de la Academia de Operación Triunfo y hasta ahora, haciendo especial hincapié a su ruptura con el hijo de Ana Duato (54): «A mi lo que más me preocupa es realmente mi seguridad y la de la gente que tengo al lado, de mi familia y todos. Hubo un momento, hace como tres meses, empezaron a sacar fotos literalmente de mi casa, y ahí sí que lo pase peor, la verdad», explicó. «Sinceramente, no entiendo muy bien por qué tanta intriga con mi toda mi vida personal, lo entiendo, que a mí me pasa con otras personas que sigo que digo ¿ay con quién estará?, pero a mí me gusta contar las cosas cuando me apetezca contarlas», añade.

En este sentido, Aitana quiso zanjar la polémica generada alrededor de la letra de la canción, que muchos de sus fans han interpretado como dirigida a la relación que mantuvo con Miguel Bernardeau y a posibles episodios de infidelidad. «No sabéis la historia de nada, lo que hay detrás de la vida de una persona. Tú puedes ver fotos, y habrá cosas que pueden ser y otras que no pueden ser. Es una canción en la que digo que mira, a mí no me importa. Tengo 23 años y voy a hacer lo que me apetezca hacer en el momento siendo coherentes».