La inesperada (y avergonzada) reacción de Aitana al escuchar el nombre de Sebastián Yatra

A escasas horas de estrenar su nuevo single Los Ángeles en todos los rincones del planeta, Aitana ha concedido una entrevista de lo más especial para El Hormiguero. Ha sido durante esta misma noche cuando la joven se ha dejado ver en el plató del programa de las noches de Antena 3 para someterse a las preguntas de Pablo Motos tras haber puesto punto final a su relación con Miguel Bernardeau y estando inmersa en los rumores sobre posible romance con su compañero de profesión, Sebastián Yatra. Una serie de asuntos a los que el presentador ha hecho referencia frente a una cantante que únicamente tenía como objetivo el de promocionar su próximo disco.

Ataviada con un look de lo más rompedor basado en una chaqueta con tonalidades verdes, un vaquero negro con múltiples roturas y unos botines con plataformas a tono, la joven se ha convertido en el centro de todas las miradas al estar a punto de iniciar Alpha House, un concierto privado en el que poco más de mil asistentes tendrán oportunidad de estar en una fiesta en toda regla junto a la intérprete durante esta misma noche en plena Gran Vía de Madrid. Una iniciativa que ha llenado de ilusión a la artista y así lo ha reflejado durante toda la entrevista, haciendo referencia al giro de 180 grados que ha llevado a cabo a la hora de preparar unas canciones que irán viendo la luz con el paso de las semanas y que nada tienen que ver con el estilo que acostumbraba a tener previamente.

Sin embargo, y como no podía ser de otra manera, el maestro de ceremonias no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer referencia a Sebastián Yatra, que hace pocos días también visitaba El Hormiguero para publicitar su nueva canción. Y es que, teniendo en cuenta que los acercamientos entre ambos cantantes no han cesado en los últimos meses, razón por la que han comenzado a sonar cada vez con más fuerza comentarios que apuntan a que podrían haber dado un paso más allá en su amistad, Pablo ha sacado el tema sobre la popularidad que ambos han ido teniendo y cómo esto afecta a su privacidad de manera directa, teniendo gran repercusión algunas imágenes como las que los dos protagonizaban durante la boda de Lele Pons y Guaynaa: «Yo no quería sacar ese tema», pronunciaba Aitana, echándose las manos a la cabeza y visiblemente incómoda por lo sucedido en plató y ciñéndose únicamente a hablar sobre el terreno profesional de su vida sin querer entrar en detalles de nada más allá.

Una reacción muy similar a la que tenía el colombiano cuando Motos le preguntaba por su participación en La Voz como coach: «Eres coach de La Voz con Bisbal, con Rosario y no sé si conoces a una tal Aitana», le decía, a lo que el intérprete de Tacones rojos respondía: «La conozco, la conozco».