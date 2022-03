Sara Carbonero: primer aniversario y un éxito rotundo en cifras más allá de Iker Casillas

El 12 de marzo del 2021, Sara Carbonero e Iker Casillas publicaban el mismo post en sus respectivas redes sociales anunciando su separación después de más de una década de amor. Junto a una fotografía en blanco y negro de ambos mirando al objetivo explicaban: “Nos sentimos enormemente orgullosos de la familia que somos y de haber podido compartir un amor que nos ha llenado de felicidad durante todos estos años de unión. Hoy, nuestro amor de pareja toma caminos distintos pero no lejanos puesto que continuaremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados, como hasta ahora lo hemos hecho. Es una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo.

Además de dar pormenores acerca de este giro en su vida, pedían respeto para los internautas y medios de cara a un presente y un futuro que, como no podía ser de otro modo, generaba de inmediato una gran expectación mediática: “Con estas palabras pedimos que por favor se respete nuestra intimidad en este momento de cambio. Estas serán las únicas palabras públicas que realizaremos en el presente y en el futuro”.

Aunque los primeros meses de esta sorprendente noticia fueron muy intensos en cuanto al seguimiento de Iker y Sara por parte de los medios , lo cierto es que, después de un intenso verano, la calma ha llegado a la vida de ambos (al menos en lo que se refiere a la exposición pública). Ha pasado un año del adiós como pareja y cada uno de ellos ha experimentado una evolución muy diferente.

Un misterio llamado Iker

Mientras que Sara Carbonero ha experimentado una visible apertura a los medios de comunicación y también a sus redes sociales, Iker ha seguido manteniendo la misma línea de hermetismo y discreción que ya aplicaba durante su matrimonio con la manchega. Ni siquiera las diferentes noticias que han aparecido en los medios, atribuyendo presuntos romances al exguardameta, han provocado que Iker haya salido a la palestra para aclarar ningún aspecto de su vida privada y tampoco de otra índole. Una barrera que ha generado cierta lejanía de la audiencia.

La gran transformación de Sara

Pero si hablamos de Sara Carbonero, además del análisis que salta a la vista a juzgar por sus últimos trabajos, apariciones televisivas y también en sus redes sociales, el perfil que ofrece la locutora es muy diferente al de su ex. Sara se ha ‘soltado la melena’ y, además de compartir insistentemente con sus followers su leit motiv de “seguir bailando”, la periodista ha mostrado un giro de 180º grados también en su actitud con los medios y en su imagen pública. Hemos descubierto así en estos 12 meses una Sara más bohemia, que no cierra las puertas al amor y que, aunque nunca llegó a confirmar su fugaz idilio con el artista Kiki Morente, no eludió en ningún momento las preguntas acerca de esta especial relación. Como era de esperar este acercamiento de Sara también se ha traducido en cifras y es que, la presentadora del programa radiofónico Que siga el baile ha parece haber rentabilizado de manera muy positiva su imagen pública ganando enteros como personaje y por ende reclamo para las firmas publicitarias. Se trata de un

espaldarazo en esta nueva etapa de Sara que la iguala de algún modo a los tiempos previos a su marcha a Portugal en los que todo lo que tocaba lo convertía en oro. En la actualidad Carbonero, además de dirigir el espacio musical radiofónico de Radio Marca, sigue adelante con su firma de moda Slow Love y continúa manteniendo sus colaboraciones publicitarias con varia firmas de joyería y estética.

El análisis de los expertos

Trazada la hoja de ruta del último año de Sara Carbonero, la voz de los expertos vuelve a encumbrar, con datos en la mano, el brillo en la imagen pública y digital de la comunicadora. Santiago De Mollinedo responsable de Personality Media, una de las consultoras de marketing más relevantes de nuestro país, ha analizado el excelente perfil que sigue representando Sara en la esfera social de nuestro país. De este modo, desde el punto de vista de la imagen, los expertos lo tienen claro: “Con un 90% de conocimiento, Sara se encuentra entra las 30 mujeres más conocidas de este país. Su perfil de imagen destaca muy especialmente por ser la 2º mujer más atractiva con una media de 8, 3º que más marca tendencia y la 5º más elegante”. Sin duda unos puestos que muestran un importante nivel de relevancia desde la calidad de su proyección pública

Se trata de un posicionamiento que se basa en varios hechos: “Ella históricamente, desde que comenzamos a medir su imagen en el año 2009, siempre ha despuntado por su atractivo y capacidad de marcar tendencia, con algún momento mediático complejo como el famoso beso del Mundial. Desde entonces su imagen ha ido mejorando”.

Lejos de suponer un descenso en sus números, su marcha a Oporto no supuso una bajada en su nivel de popularidad. Todo lo contrario, como apunta Santiago Carbonero dio un salto cualitativo muy importante: “Su escapada a Oporto, más alejada de los focos en Madrid, sólo muestra a una Sara muy familiar que mejora su imagen, con un repunte muy fuerte a lo largo del 2019”. Un crecimiento que tampoco bajo en su peor momento: “Aunque parezca increíble, en ese 2019, muy duro para ambos desde el punto de vista de salud, es donde el componente Natural, Confianza, Cercanía, Familiar empiezan a mejorar en su perfil, que no se han visto afectados por su separación”, explica de Mollinedo.

Parece que, como señalan desde este estudio, los cambios en su vida no han afectado negativamente en el caso de Sara: “Al final parece que la vida de un personaje público es una continúa obra de teatro, donde los medios escriben un guion que va definiendo la imagen que el personaje parece interpretar. Cuando este guion cambia bruscamente, la imagen del personaje tan conocido, puede cambiar y levemente comenzar a mejorar o rápidamente estrellarse”. Y es que parece ser, según confirman los datos, que las decisiones de Sara y su manera de enfrentar la realidad que muchas personas viven en sus propias carnes, han mostrado a la periodista con o una persona más cercana aún si cabe: “Mucho más fácil estrellarse por un error, pero en este caso parece que Sara está siendo más cercana, más empática y aún con su separación está logrando no generar un huracán, por lo platós de televisión que habrían afectado negativamente a su imagen”. Si esta evolución se aplica a su perfil digital, los números hablan por si solos y así nos lo confirma Personality Media: “La cantidad de seguidores no sufrió ningún descenso, por el contrario, siempre tiene más seguidores mes a mes: Crece en 232.000 seguidores en el último año”. Destacando en este desglose que el mes que más seguidores ganó fue el mes de abril de 2021 (+38.258) y el que menos subió fue el de octubre (+6.118). Unos números que nos hacen llegar a la conclusión de que Sara siempre brillo y sigue brillando con más fuerza aún si cabe más allá del influjo de Iker Casillas.