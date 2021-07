Sara Carbonero vuelve a ocupar todos los titulares de la crónica social desde que se supiera que ha empezado una relación sentimental con el cantaor Kiki Morente. Su amor está dando los primeros pasos y camina con la intención de hacerse cada vez más sólido. Para el artista no es un verano más ya que estrena su faceta como personaje público, algo a lo que no estaba acostumbrado por más que su hermana, Estrella Morente, sea un nombre importante de la música flamenca.

Kiki ya sabe lo que es que la prensa siga sus pasos y lo ha experimentado también durante estas vacaciones de verano. El joven se ha marchado unos días a veranear a las playas de Cádiz. Su compañía, unos amigos, pero ni rastro de Sara Carbonero. Quizá piensen que es demasiado pronto para marcharse de viaje juntos y mucho más temprano para exhibir su amor públicamente.

En las imágenes vemos a la nueva ilusión de la periodista disfrutando de un agradable día de playa. Vestido con un bañador rojo y en actitud muy tranquila, Morente se refrescaba dentro de la playa, jugando con las olas, mitigando así el fuerte calor existente en el sur de España en estas fechas. También ha compartido muchas risas y confidencias con sus acompañantes.

Sara Carbonero no ha formado parte de este viaje de amigos, pero en su lugar ha subido una bella fotografía de un anochecer en el campo. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido su romance. El que más claro habló del asunto fue el propio Kiki Morente al asegurar que tienen «una bonita amistad y nos dejamos llevar». Se ha filtrado desde su entorno que quieren vivir el momento y no poner etiquetas a lo suyo. Tampoco quiso opinar hace unos días la madre de los Morente, que afirmaba no poder dar su opinión acerca de ese asunto.

La flamante pareja de Sara Carbonero está de enhorabuena puesto que hace unos días anunciaba que iba a sacar nuevo disco: “EL CANTE” ✋Por fin puedo anunciaros que, en este próximo octubre, saldrá mi segundo disco!!! 📀 Que lleva como título “El Cante” producido por @enriqueheredianegri y un servidor”, escribía en Instagram.

Pero aún hay más ya que la revista ‘Diez Minutos’ adelantaba que la exmujer de Iker Casillas va a formar parte del videoclip del próximo single del cantautor, en lo que sería toda una confirmación oficial de su romance, y que permitiría observar la complicidad existente entre ellos. Lo que no es ningún secreto es que la periodista ya se ha integrado en el círculo familiar de Kiko puesto que ha posado en algunas imágenes con su hermana, Estrella Morente.

