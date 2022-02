Sara Carbonero muestra por primera vez su cicatriz: “Me gusta lo que veo”

Montaña rusa de emociones la que vivió Sara Carbonero durante el día de ayer. Fue el pasado jueves cuando la de Corral de Almaguer cumplió 38 años, una fecha de lo más especial en la que probablemente no esperaba la emotiva felicitación que le hizo su exmarido, Iker Casillas, a través de Instagram. Pero lo cierto es que las sorpresas no quedaron ahí, y aprovechando su nueva vuelta al sol la presentadora hizo pública una imagen de lo más impactante en la que por primera vez enseñaba la cicatriz de su tripa.

En un día tan señalado como el anterior, Sara quiso hacer balance de todo lo vivido a través de su Instagram: “Suelo decir que para mí el año nunca comienza en enero, ni con el nuevo curso en septiembre. Soy más de iniciarlo el día de mi cumpleaños, cuando he completado una nueva vuelta al sol. Ahí hago una especie de valoración de temporada. Me encanta cumplir años, cuando era pequeña la noche anterior no podía dormir por los nervios y ahora en realidad lo que intento es celebrar cada ocasión que se preste. Por seguir con el balance, este último año ha estado lleno de cambios, crecimiento y aprendizaje pero sobre todo de aceptación y agradecimiento. Así que, huyendo de intensidades (a ver si lo consigo) solo diré que gracias enormes a la vida por ponerme otras 365 páginas en blanco por delante para llenarlas de las palabras más bonitas posibles. Me siento muy afortunada y feliz.”, comenzaba explicando la joven.

Pero su relato no quedó ahí, y luciendo cicatriz, quiso desvelar el por qué de haber dado este paso ante sus más de 3 millones de seguidores: “Ayer estábamos haciendo unas fotos para la nueva campaña de Slowlove y nuestro fotógrafo captó este momento. No fue pensado ni planeado, no estaba posando pero al ver la foto pensé que hoy, día de celebración, era también el perfecto para compartir otro logro. Un logro que no es ni más ni menos que me caen 38 años, me miro en el espejo y me gusta lo que veo mientras abrazo la imperfección. Mi cuerpo es otra forma de recordar el camino. El tiempo y sus costuras. Cicatrices que ya sonríen en mi piel. Grito vida”, decía en el pie de una imagen de lo más reveladora. Además, cree que esta “herida de guerra” tiene un por qué, y que ya forma parte de su historia: “Un buen amigo me recordaba hoy que todos nacemos ya con una cicatriz, que es la del ombligo y es la viva muestra de que para tener vida hay que tener cicatrices. Todo esto para daros las GRACIAS a todas y a todos, de corazón, por los buenos deseos, las felicitaciones y el cariño que estoy recibiendo hoy. Tengo mucha suerte de estar rodeada de amor y ningún problema en seguir coleccionando marcas que cuenten historias con final feliz. Y ahora, me voy a brindar”, finalizaba la que fuera presentadora de la sección de deportes en Telecinco.

Como era de esperar, en cuestión de instantes la publicación acumuló casi 150 mil seguidores, además del apoyo de algunos rostros conocidos como Isabel Jiménez, Miguel Torres, Anne Igartiburu, Paula Echevarría o Toñi Moreno, entre otros, que se alegraban de que, tras haber vivido momentos realmente complicados en su salud, Sara esté completamente recuperada y con más fuerza que nunca.