Ricky Montaner, hijo del conocidísimo cantante Ricardo Montaner, ha hecho una curiosa revelación sobre su pasado sentimental. El vocalista de Mau y Ricky -el dúo musical que tiene con su hermano-, ha confesado en una entrevista que mantuvo una relación sentimental con Sebastián Yatra antes de que el colombiano saliera con Aitana.

¿Qué ha pasado entre Sebastián Yatra y Ricky Montaner?

En las últimas horas, una confesión de Ricky Montaner ha desatado la locura. En una entrevista en Kapra Diner, el artista venezolano desveló su estrecho vínculo con el intérprete de Tacones Rojos a raíz de que ambos colaboraran en Ya no tiene novio, una canción que se estrenó en 2018. Una revelación que no ha tardado en hacerse viral y que ha desatado una oleada de comentarios en redes sociales.

«Sebastián y yo tuvimos una relación amorosa corta, no de mucho tiempo, donde escribíamos canciones casi como hacer el amor. Escribimos una canción que sentimos que era realmente especial, que podía alcanzar el mundo. Terminamos nuestra relación sentimental y hubo un tiempo de separación, pero después volvimos a nuestra amistad», explicó. Unas palabras que no solo dejaron atónito al presentador, sino también a su hermano Mau, que añadió que «todavía no había superado» esa ruptura con Yatra.

Mau y Ricky. (Foto: Gtres)

Además, en esta conversación, Ricky contó que su relación fue antes de que Yatra protagonizara una historia de amor con Aitana, lo que provocó la sorpresa -y las risas- en el estudio de radio.

Sin embargo, y debido al revuelo que ha causado esta confesión, el hermano de Evaluna se ha visto obligado a dar un paso al frente para decir que su familia no podía parar de reírse y aclarar que se trataba de una broma. «La gente no le deja de mandar vídeos a mis papás», contaba.

Aún así, las reacciones sobre este clip han continuado por parte de sus seguidores -que han asegurado que les hubiera gustado que fuese verdad este romance- y de usuarios del universo 2.0: «Qué mal sacar a otros del armario sin su autorización. Pero bueno, no sorprende», «esa entrevista fueron solo cotilleos de ellos, que hasta dijeron que Evaluna era adoptada, que todo el mundo se calme», «siempre lo supe» o «verdaderamente preocupante la poca capacidad de razonamiento de la gente en estos comentarios».

Sebastián Yatra en un evento. (Foto: Gtres)

La verdadera pareja de Ricky Montaner

Los hijos de Ricardo Montaner han seguido sin lugar a dudas su estela en la música. Mientras que Evaluna continúa con su música y encima de los escenarios al lado de Camilo, también artista, Mau y Ricky triunfan con su dúo musical.

Sin embargo, el mayor de los triunfos para Ricky no son todos los reconocimientos que ha logrado en su carrera, sino la relación sentimental que mantiene con la modelo y actriz argentina Stefanía Roitman -con la que se casó en enero del 2021 tras dos años de relación-.

Un romance corto pero intenso que se inició cuando Montaner reaccionó a una historia temporal en redes sociales con un emoticono de un corazón. Posteriormente, el hermano de Evaluna se animó a mandarle un mensaje directo: «Ey, guapa, ¿cómo estás? Para que sepas soy el soltero y el menos guapo de los dos hermanos Montaner».