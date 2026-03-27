Laura Matamoros se ha abierto en canal en una entrevista en la que, además de hablar del partido político al que vota o contar todos los detalles de su relación con Pablo Castellano -marido de su amiga María Pombo-, ha confesado cuál la prenda de ropa más cara de su armario.

Laura Matamoros desvela cuál ha sido su mayor capricho

Desde que saltara a la televisión por primera vez de la mano de GH VIP, Laura Matamoros ha visto como su cartera -y también vestidor-, ha crecido a pasos agigantados. Su exposición mediática -además de su apellido-, le ha permitido convertirse en una de las mejores creadoras de contenido del país y, además, le ha impulsado a participar en otros realities, como Supervivientes.

Laura Matamoros en unos premios en Madrid. (Foto: Gtres)

Si por algo se caracteriza la hija de Kiko Matamoros y Marián Flores es por su naturalidad a la hora de hablar sobre su vida personal. Aunque hay ciertas parcelas -como la sentimental o la familiar- que prefiere guardar en un cajón, no tiene problema en contar curiosidades de su intimidad, como ha sido en esta ocasión.

La joven ha concedido una entrevista en el pódcast de Ac2ality, donde ha desvelado, entre otros asuntos, al partido político que vota -y la razón de su preferencia-. «Voto al PP porque a mí me interesa económicamente muchas cosas que ellos nos proponen y nos dan a valorar. Lo tengo muy claro, de momento yo votaré al PP, que es lo que a mí me representa (…). Puedo estar de acuerdo con unas cosas y con otras, pero al final siempre voy a votar el que más afín sea a mí en ese momento. Ahora mismo si eres del PP eres facha o si eres de la derecha, eres facha, si eres de izquierdas eres una perroflauta», confesó.

Sin embargo, otra de las respuestas más controvertidas ha sido cuando ha desvelado cuánto ha llegado a gastarse en una prenda de lujo. «Uf, mira he hecho mucho el tonto en mi vida con este tema, mucho, mucho, mucho», comenzaba diciendo avergonzada por la cuantiosa cantidad de dinero que ha gastado por una exclusiva chaqueta. «Me he llegado a gastar quince mil euros en una chupa de Yves Saint Laurent», dijo.

Una respuesta que ha generado una oleada de críticas en la publicación por parte de usuarios de redes sociales. «Y luego decía en la tele que algunas Navidades no tenía ni para comer», «eso suele pasar cuando el dinero cae del cielo y no cuesta ganarlo», «mi año trabajado, qué pena», «insultante, ofensivo, vergonzoso», «dinero fácil de la televisión», «y el padre debe millones», han comentado.