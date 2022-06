Royal Ascot: 9 looks para el recuerdo del punto de encuentro de la realeza

La realeza de Reino Unido ya está preparada para el último evento británico del verano. A lo largo de 311 años de historia, las carreras de Ascot han sido el inicio de la temporada social estival en Inglaterra, donde la tradición, la realeza y la extravagancia han sido los tres puntos clave. La clara protagonista es, sin duda, la reina Isabel II que acude desde 1945 para observar con cautela los looks más modernos y vanguardistas del recinto.

Pero, ¿cómo se debe ir vestido? Las damas deben llevar vestidos o faldas de corte elegante, con una longitud hasta la rodilla y tirantes de, al menos, 2,5 centímetros. Asimismo, no están permitidos los estilismos ceñidos al cuerpo, los que no tapen la cintura y el vientre ni el cuello halter. Además, el complemento más característico de Ascot son los sombreros, que tienen que llevar una base mínima de 10 centímetros. Desde que, en 1711, Ana de Inglaterra inauguró el hipódromo de Ascot, muchos han sido los looks icónicos que han desfilado por allí.

Kate Middleton

En el que fue su debut en 2016, la duquesa de Cambridge recuperó un vestido de encaje blanco de Dolce & Gabbana, que estrenó previamente en las celebraciones con motivo del 90 cumpleaños de la reina Isabel. Acompañó el estilismo con unos salones de ante de Gianvito Rossi, un clutch de L.K. Bennett y un tocado de Jane Taylor.

Un año después, la mujer del príncipe Guillermo se decantó por un look más romántico, protagonizado por un vestido midi de encaje blanco firmado por la casa británica Alexandre McQueen. Esta vez, lo quiso acompañar con un clutch nude de Loeffler Randall y los mismos salones del año pasado. Como tocado, optó por un diseño con lazada y detalles florales en la parte superior.

En 2019, quiso apostar por el color celeste, con un dos piezas obra de Elie Saab, compuesto por una blusa de texturas y transparencias en escote y mangas y una falda midi de tul con bordados. Para la ocasión, quiso combinar el etilismo con un clutch de la misma firma y un tocado lateral con motivos florales de Philip Treacy.

Diana de Gales

La recordada Lady Di sentía predilección por esta cita ecuestre, dejando para la eternidad look tan icónicos como el que lució la primera vez que visitó el certamen en 1981. Ese año, la entonces mujer del príncipe Carlos se decantó por un estilismo blanco y rojo firmado por Beleville Sassoon.

Seis años más tarde, la royal se decantó por un look más relajado de traje de chaqueta en color blanco y con un estampado floral muy suavizado. Además, quiso acompañarlo con una pamela a juego, muy acertada para la ocasión.

Meghan Markle

Sencilla pero elegante, la duquesa de Sussex solo acudió una vez a Ascot y fue en 2018. Lo hizo del brazo del príncipe Harry y escogió un look en blanco y negro con vestido camisero de largo asimétrico y bordados a tono, una obra de Givenchy muy adecuada para su debut. Para la ocasión, quiso combinarlo con un tocado ladeado de Philip Treacy y el resto de complementos en color negro.

Isabel II

Si hay una cita anual preferida para la Reina de Inglaterra, esa es Ascot. Aunque la pandemia supuso un parón y la primera vez en 68 años que la monarca no asistía a la jornada, al año siguiente, aún recuperándose de la pérdida del duque de Edimburgo, no se la quiso perder. Muy sonriente y con la cabeza bien alta, Isabel II lució un abrigo de color agua marina con un sombrero a juego, adornado con unas flores en tonos corales.

Máxima de Holanda

En 2019, Máxima aprovechó su estancia en Reino Unido, hasta donde viajó para acompañar a su marido Guillermo, que recibió la Nobilísima Orden de la Jarretera, para acudir a las carreras de Ascot. Para la ocasión, la monarca eligió un diseño beige con matices en marrón, de manga larga y de largo hasta la rodilla, que complementó con un tocado floral, salones de Gianvito Rossi y unos pendientes de diamantes.

Eugenia y Beatriz de York

Las hermanas también son algunas de las invitadas más top de este evento. En 2019, al igual que la Reina, ambas apostaron por el azul en sus estilismos.

Eugenia lució un vestido en tono azul eléctrico a juego con un sombrero amarillo, mientras que su hermana brilló con un modelo azul pastel de Maje, coronado con un diseño de Bundle MacLauren.