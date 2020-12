Faltan dos semanas para la llegada de la Navidad, pero en casa de Rosalía los regalos de Papá Noel han llegado por adelantado. Todo gracias a las Kardashian, en concreto Kourtney, que no ha tenido mejor idea que enviarle a la cantante catalana una impresionante caja llena de regalos, todo un detalle para una de sus grandes amigas. Pero, ¿qué regalarle a quien parece que lo tiene todo?. La mayor del clan Kardashian sabe cómo acertar y sorprender a los destinatarios de sus detalles. Y en esta ocasión no iba a ser menos.

La intérprete de ‘Malamente’ compartía el momento unboxing en sus redes sociales y, descubriendo el contenido que no dejó indiferente a nadie. Se trata de ocho productos pertenecientes a la página web de Kourtney Kardashian, Poosh, dedicada a la vida sana y al bienestar. Pues para este bien estar, qué mejor que uno de los juguetes eróticos del momento que está triunfando entre todas las usuarias de medio mundo que ya conocen su funcionamiento: un simulador de sexo oral de una de las marcas punteras del mercado.

Después de descubrir varios de estos regalos, Rosalía daba con este vibrador, y su reacción no se hacía esperar. «Me quedo muerta», se puede leer en su story junto a varios emoticonos. La forma del juguete sexual en cuestión es tal que la cantante a punto estuvo de confundirlo con uno de los limpiadores faciales más vendidos.

Se trata del modelo Ora 3 de la marca Lelo y según la descripción de la página web, es recargable, resistente al agua y silencioso. El aparato, que cuesta 169 euros, tiene hasta 12 configuraciones distintas y cuenta con la tecnología Premotion, que promete una simulación de sexo oral más real, gracias a un movimiento más firme y preciso además de un 25% más rápido.

Y aunque este vibrador ha sido el regalo más suspicacias ha provocado no solo a la artista, sino a la mayoría de sus seguidores, lo cierto es que Kourtney Kardashian, además de pensar en lo placentero de la vida sexual de su amiga, también ha tenido en cuenta otros aspectos. Por eso, en la enorme caja de regalos incluyó: un set de cosmética de cannabis; un tratamiento con retinol y una mascarilla detox de Root Science.; un masajeador facial, el ‘Sonic Gold Beauty Bar’ de Zena Foster; unas zapatillas de borreguito blancas; un pijama de cuadros y otro con estrellas; un antifaz para dormir de animal print, y un tanga de perlas que Rosalía ha compartido a ritmo de ‘Noche de travesuras’ de ‘El Father’ y Divino.

Los seguidores de las Kardashians saben que son una familia que habla de sus asuntos sin pelos en la lengua. Esa naturalidad les ha llevado a convertirse en unas auténticas estrellas de la televisión que convierten en oro todo lo que tocan. Las hermanas y su madre se llevan a las mil maravillas y tienen tal confianza que hablan de sus respectivas vidas sexuales sin ningún tipo de reparo. De hecho, en el último día de la madre fue Khloé quien regaló a su madre Kris y a su hermana Kourtney un succionador de clítoris. Un detalle que triunfó y que se ha convertido en el regalo estrella del clan para sus amigas.

La cantante de San Esteban de Sasroviras reside en Los Ángeles, donde se codea con otros artistas y celebs como son las Kardashian. Su amistad se remonta al verano de 2018 cuando Kourtney Kardashian publicó un video en sus redes sociales entrenando a ritmo de ‘Malamente’. Rosalía no dudó en responder agradecida por este detalle, comenzando así una relación que se ha ido afianzando hasta el punto de que las hermanas y la artista comparten maquillador. Y es que Rosalía podría ser una hermana más de las reinas del reality ‘Keeping up with the Kardashians’ que lleva trece años en antena.