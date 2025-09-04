Rocío Flores regresa a la televisión por todo lo alto. El pasado octubre del 2022 fue la última vez que la hija de Rocío Carrasco y Antonio David hizo su aparición en la pequeña pantalla. El documental de su madre, Contar la verdad para seguir viva, y la relación sentimental -y clandestina- de su padre con una reportera de Mediaset, supuso que la joven cerrara un capítulo en los medios. Tres años después, la nieta de La más grande volverá por todo lo alto como invitada a ¡De Viernes!, el programa de Bea Archidona y Santi Acosta.

Lo que se espera de su regreso a Telecinco

Hace unas horas, a través de sus redes sociales -donde acumula más de 700.000 seguidores- la sobrina de Gloria Camila Ortega anunció un importante giro en su vida: su mudanza a Madrid. «Buenos días. Bueno, llevaba un montón de días desaparecida por aquí y me apetecía hablaros un poco. Tenía muchísimas ganas de que llegara septiembre, os lo juro, porque he tenido un verano súper movidito, sobre todo agosto. Lo que llevo de septiembre también está siendo un jaleo. Pero bueno, os voy a actualizar un poco sobre mi vida», ha comenzado diciendo a través de sus historias temporales de Instagram antes de contar su próxima aventura.

«Ya os lo puedo contar: vamos a pasar una pequeña temporada más en Madrid que en Málaga. Vamos a estar un tiempecito aquí, así que ayer llegaron Manuel y Roma, y ahora nos estamos asentando un poco a todo. Tenía muchas ganas de vivir una experiencia así, algo diferente, cambiar un poco, y la verdad es que estoy muy feliz», ha añadido.

Rocío Flores en un programa de televisión. (Foto: Telecinco)

Sin embargo, Flores se guardo un as bajo la manga. Entonces, la nieta de Rocío Jurado no contó cuál era el verdadero motivo por el que vuelve a la capital tras varios años de residencia en la Costa del Sol. Horas después de su reaparición en redes, Telecinco ha anunciado que la joven será la nueva invitada a ¡De Viernes!

Una noticia cuanto menos relevante por varias razones. La primera de ellas porque supone su regreso a la pequeña pantalla tras tres años dedicada de lleno a las redes sociales; en segundo lugar porque Rocío se reencontrará con su pasado. Durante varias temporadas televisivas, la sobrina de Gloria Camila formó parte de la fila de colaboradores de Mediaset en programas del corazón. Sin embargo, su andadura terminó tras emitirse la docuserie de su madre, la cuál no la dejaba en buen lugar. A ello se sumó el despido in extremis de su padre, Antonio David Flores, como consecuencia del testimonio de Rocío Carrasco y su relación sentimental con una periodista de la cadena de Fuencarral.

Rocío Flores en la MBFWM / Gtres

Debido a la presión mediática que recibió entonces, Flores decidió dar un paso atrás en cuanto a su exposición y regresar a Málaga, donde vive también su progenitor. Es por ello que su vuelta, concretamente a ¡De Viernes!, también supone una gran incertidumbre en cuanto a su vida apartada del foco. ¿Hasta qué punto está dispuesta a hablar sobre su intimidad en esta segunda oportunidad televisiva?

Finalmente, la primogénita de Antonio David y Rocío Carrasco se reencontrará con algunos de sus ex compañeros, como Terelu Campos -íntima amiga de su madre-.