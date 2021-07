Hace algo más de tres meses, el 8 de abril, daba comienzo ‘Supervivientes 2021’. El concurso más extremo de la televisión regresaba a Telecinco con un fichaje muy jugoso, el de Olga Moreno, dispuesta a alejarse de su familia para intentar conseguir el codiciado premio de 200.000 euros. No fue una decisión fácil para malagueña y hasta el último momento muchos tenían dudas de que fuera a coger el avión con destino a Honduras. ¿El motivo? Apenas unas semanas antes, Rocío Carrasco rompía su silencio de la mano de la docu-serie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, exponiendo como nunca a su exmarido (y actual pareja de la superviviente), Antonio David Flores, que en el camino perdió su puesto de trabajo en Mediaset.

A pesar de todo, finalmente Moreno hizo de tripas corazón y se puso el bikini, dispuesta a exprimir la experiencia y mostrar al mundo su verdadero yo. Desde España, es una de sus mejores amigas, Ana Luque, quien la ha estado defendiendo en plató y es que, aunque todas las miradas apuntaban a que este rol correspondería a Rocío Flores, la empresaria decidió que no fuera así. “Ella no me metió dentro de sus defensores por los motivos que ella tenga. Tenía las personas que quería que la defendieran y no quería que estuviera yo”, reconoció la joven en más de una ocasión, intentando dejar clara su postura y papel. Pese a todo, lo cierto es que Rocío ha defendido a la mujer de su padre con uñas y dientes, incluso cuando le robó comida a su gran amiga en la isla, Melyssa.

El último esfuerzo

Tras la gala de este jueves, la última de la temporada, Olga Moreno vuelve a estar en el punto de mira. Se libró de la expulsión, que recayó en Alejandro Albalá, pero solo para que unos minutos después volviera a estar nominada junto a Tom Brusse. Esta es, por lo tanto, la última oportunidad de Rocío Flores de defenderla e intentar que sea la vencedora. Con el tiempo corriendo en su contra, la colaboradora televisiva ha optado por ‘quitarse’ la careta y mostrarse como la gran defensora de Olga.

Ya desde el jueves, Flores ha puesto sus stories de Instagram al servicio de la mujer de su padre, pidiendo a sus seguidores sus votos para salvarla y que sea el francés quien se quede a las puertas de la final. Pero este no es el único cambio que se ha producido en Rocío en los últimos días. El martes, durante el último programa de ‘Tierra de nadie’, decidió tender un puente a su madre, Rocío Carrasco, y hacerle un guiño al asegurar que, si no se encuentran, no es por ella y que le gusta cuando le dicen que físicamente es como ella: “Que me parezco a ella me lo dicen mucho. Ella es muy guapa, así que yo encantada”. En apenas unos días pasó de no querer mencionarla a sonreír al escuchar su nombre.

Una oportunidad para recibirla en directo

Pero ahora las miradas vuelven a estar centradas en Rocío Flores y Olga Moreno. Tal y como desveló Jorge Javier Vázquez este pasado jueves, los cinco finalistas de ‘Supervivientes’, Melyssa, Lola, Tom, Gianmarco y Olga, estarán en plató la próxima semana para vivir desde Madrid la gran final. Sin duda, una oportunidad de oro para Rocío, que podría recibir a Olga en vivo y en directo, pues aunque no ha sido su defensora oficial, en la práctica ella es quien más ha peleado por ella. Y seguro que la malagueña tiene muchas ganas de verla, no en vano reconoció que estaba “deseando” que Rocío le hiciera una visita en Honduras, aunque al final fue su hermana pequeña quien viajó.

Solo podría existir un inconveniente de cara a este reencuentro, que la joven coincidiera con Jorge Javier Vázquez, a quien ha estado evitando durante todo este tiempo. El presentador no solo se ha mostrado muy crítico con ella y su padre, también se ha postulado del lado de Rocío Carrasco, quien ahora es además su compañera en ‘Sálvame’.