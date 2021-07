Rocío Flores tiende un puente a su madre y le hace un guiño

Todas las miradas estaban puestas en Rocío Flores este miércoles. Apenas unas horas antes de que la joven pisara el plató de ‘Supervivientes’, su madre, Rocío Carrasco, se estrenaba en ‘Sálvame’ como defensora de la audiencia. Era la primera vez que madre e hija estaban tan cerca en años, a apenas unos metros la una de la otra, de ahí la emoción por conocer si se habían encontrado en los pasillos de Mediaset. De producirse, la situación sería sin duda incómoda, pues si la hija de ‘La más grande’ dijo que tenía que estar lejos de aquello que le hace daño para continuar con su recuperación, la joven afirmó que “las personas que me conocen saben perfectamente lo que haría. Lo he pasado tan mal con este tema que no quiero saber absolutamente nada”.

A pesar de la expectación, no se han encontrado, pero sí que ha habido un cambio. Concretamente en Flores, que en este ‘Tierra de nadie’ ha mostrado un discurso totalmente diferente al de las últimas semanas, más conciliador. Es posible que el tiempo haya hecho reflexionar a la nieta de ‘La más grande’, que no ha podido evitar sonreír cuando le han mencionado el nombre de su progenitora. Ha sido a raíz de un comentario que ha hecho Marta López, que ha sacado el tema en directo al preguntarle: “¿sabes que te pareces a tu madre?”. Lejos de enfadarse o tomárselo a mal, ha sonreído y ha aprovechado para lanzar un piropo a su madre: “Que me parezco a ella me lo dicen mucho. Ella es muy guapa, así que yo encantada”.

Lo cierto es que Rocío parecía tener muy presente a su madre durante la noche, pues además ha llevado un look muy similar al que Carrasco ha lucido en su debut en ‘Sálvame’, una trenza. Si bien podía ser fruto de la casualidad, según ha publicado en sus stories la de ‘Supervivientes’, ella ha comenzado a prepararse después de que su madre desvelara su peinado. Si la hija de la Jurado llevaba su trenza de un modo muy rompedor, dejando a la vista las partes rapadas de su cabeza, su hija ha optado por una versión extra larga.

Rocío Carrasco responde a las palabras de Rosa Benito sobre su incorporación a @salvameoficial: «Que se espere a otoño» https://t.co/CugqAcABf7 — Telecinco (@telecincoes) July 14, 2021

Más allá de con el peinado, Rocío Carrasco ha seguido presente en ‘Tierra de nadie’ cuando su primogénita no ha dudado en asegurar que, si no hay un encuentro, aunque sea en los pasillos, “no es por mí”. “Llevo muchísimos meses con mucha tensión y una situación complicada. Ahora estoy más relajada”, ha añadido, y la verdad es que se notaba que se encontraba más cómoda.

“Te dije que la gente no se creía que decías que no quieres que se hable mal de tu madre, que es tu madre y que la quieres”, ha seguido Marta López, a lo que Rocío ha contestado: “Lo he dicho muchas veces. Para mí esto no es ningún juego. Estos son temas de mi familia. Para mí, lo primero es mi familia y estas cosas me duelen. Por supuesto que quiero a mi madre, siempre lo he dicho y nunca lo he negado”, ha sentenciado.

Si bien no ha querido explayarse mucho más, con unas pocas palabras Rocío Flores ha dejado ahora la pelota de la reconciliación en el tejado de Rocío Carrasco. ¿Dará esta un paso adelante y propiciará un encuentro en los pasillos de Mediaset?