Supervivientes 2021 | Lara Sajen y Olga Moreno, protagonistas en una noche de lágrimas y alegatos

Lara Sajen ya está en España. La décima expulsada de ‘Supervivientes’ que este lunes se ha estrenado en el plató de ‘Supervivientes’ con la mejor de sus sonrisas. La argentina, muy guapa tras su paso por la isla y con muchas ganas de reencontrarse con sus otros compañeros, pero especialmente con su hermano, con quien se ha dado un cariñoso abrazo, ha vivido una noche cargada de emociones. Y no precisamente por lo sucedido en Honduras, sino en A Coruña, donde hace unos días asesinaban al joven Samuel de una paliza.

«Una de las peores cosas que han pasado en este país en tu ausencia ha sido una barbaridad, un crimen bárbaro contra un chaval homosexual por ser homosexual, y lo han matado. Un grupo de gente salvaje, de una paliza. Hay mucho hijo de puta», le ha desvelado Jordi González, el presentador de esta última gala.

Tras el shock inicial, pues Lara parecía no creerse que eso ha sucedido en España hace unos días, sin poder contener apenas las lágrimas, ha condenando este crimen homófobo. «El otro día, hace una semana, yo recordé en Cayo Paloma que ese fin de semana era la semana del orgullo. Hice un altar y quise demostrar a toda mi gente que me acordaba. Cuando mis compañeros me preguntaban qué significaba yo les decía que todavía queda mucho por luchar y por demostrar, que tú me digas que ha pasado esta desgracia quiere decir que el camino es todavía mucho más largo de lo que pensaba».

«La homosexualidad no es una enfermedad, la homofobia sí», ha remarcado el presentador catalán, que ha recibido un gran aplauso por parte del público.

Un alegato que no ha pasado desapercibido

A miles de kilómetros de distancia, pero con apenas unos minutos de diferencia, era su ya excompañera Olga Moreno quien se convertía una vez más en protagonista. Por primera vez durante esta edición, la malagueña está nominada, por lo que ha tenido que hacer un alegato a los espectadores y pedir así su salvación.

Algo a priori sencillo que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales ya que la andaluza, que reconocía estar nerviosa, ha dado las gracias a la organización del programa. «Me da vergüenza porque no sé hablar ante la cámara porque soy muy cortada y me hasta pánico», comenzaba diciendo la mujer de Antonio David Flores, que a pesar de todo conseguía sacar fuerzas.

«Quiero dar las gracias a toda la audiencia porque estoy feliz y tengo mucha fuerza he vuelto a mi niñez. He entrado un poco mal y era algo que me hacía mucha falta. Solo pido llegar por lo menos a los finalistas», ha dicho, para justo después hacer un agradecimiento que no ha pasado desapercibido: «Gracias a los altos cargos. Ellos ya saben el porqué».

Como era de esperar, los comentarios no han tardado en inundar las redes sociales, especialmente en Twitter, donde muchos seguidores del formato han vuelto a señalar a Olga Moreno.