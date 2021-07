Supervivientes | Olga Moreno reconoce su gran error y Lara Sajen se despide para siempre del concurso

Noche triste en ‘Supervivientes’. Con ‘Playa Destierro’ fuera de juego, el expulsado de esta noche se ha tenido que marchar directamente a España, por lo que todo era más difícil. Tras una gran tensión, Jorge Javier Vázquez ha pronunciado el nombre de la salvada de la noche: Lola, por lo que Lara Sajen se ha tenido que despedir de sus compañeros. “No me quiero ir, pero me ha tocado a mí. Me voy feliz e ser parte de esto, es maravilloso”, ha dicho la argentina, que no quería llorar a pesar de la emoción.

Tras abrazos y besos sentidos, les ha pedido que no se peleen la comida y que si tienen que comer arroz, que lo hagan. Sin duda, un gran consejo teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos días.

Olga Moreno se queda más sola

La marcha de Lara ha sido especialmente dura para Olga, pues tras su robo a Melyssa la argentina era su gran apoyo. Desde el pasado miércoles no se habla de otra cosa en los platós de ‘Supervivientes’. El robo que cometió a Olga Moreno, con el que dejó a dos de sus compañeros sin parte de sus recompensas, podría perjudicar seriamente al concurso de la malagueña. Desde el comienzo del mismo, la mujer de Antonio David Flores ha estado en el punto de mira por la situación vivida en España y propiciada por el regreso a la pequeña pantalla de Rocío Carrasco.

Aunque la metedura de pata no tiene nada que ver con la empresaria, Olga no está bien y esta noche, durante la gala, ha comparado el dolor que siente con el que vivió cuando tuvo que coger el avión dirección a Honduras al poco del estreno de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

En la Palapa, Javier Vázquez ha traído a coalición el robo de comida, dando la oportunidad a Melyssa de contar cómo se siente. “Me dolió cuando me confesó que me robó, pero tengo que decir que no me sorprendió tanto. He convivido 24 horas con ella y he notado su ansiedad por la comida. Me dijo que le daba ansiedad que ella se acabara su cacao antes que el mío y que por eso me cogió, para que se acabasen a la vez. Creo que si yo no hubiera dicho que sabía que me habían robado y que lo iban a poner, para pillar al que me había robado, igual no me lo hubiera contado. Ahora necesito mi espacio”.

Mientras lo decía a Olga le rodaban las lágrimas por la cara, especialmente cuando Melyssa explicaba que lo que más le dolía era el extremo al que había llegado la situación, pues ella tuvo que renunciar a parte de su larga melena (y también su madre) para obtener la recompensa. “Pero la sigo queriendo y es importante para mí. La veo mal. No quiero que se sienta la peor persona del mundo, pero a mí me duele y no puedo evitarlo”, ha dicho.

Moreno no ha podido más que reconocer su culpa. “Lo he hecho mal, me siento sucia, no soy as”, ha afirmado entre lágrimas y con la cabeza gacha. “Este programa te lleva a unos extremos que no son normales, a los que no he llegado en mi vida. Puedo presumir de las amigas que tengo y no he fallado a nadie en mi vida. Espero que Melyssa algún día me pueda perdonar”.

📹 Melyssa, a Olga tras el robo: «No quiero que este hecho te haga fustigarte día tras día» #SVGala14 https://t.co/sGCfzjBQva — Supervivientes (@Supervivientes) July 8, 2021

“Llevo una semana muy mal, quiero reírme y tirar para adelante. No soy mala persona. Entré con mucho dolor, me ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí. Lo siento mucho, pido perdón a todo el mundo, no sé qué mas hacer. No me puedo fustigar más, quiero tirar para adelante porque no puedo más”, ha seguido la mujer de Antonio David Flores. A pesar de sus disculpas, Melyssa le ha vuelto a decir que necesita tiempo y que verla así le produce presión, “No quiero que te fustigues día tras día porque me siento sino en la obligación de darte algo que…”.