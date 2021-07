Supervivientes | Olga Moreno, contra las cuerdas tras robar a Melyssa

Olga Moreno ha sido señalada en más de una ocasión por hacer trampas en ‘Supervivientes’. Sin embargo, no ha sido hasta esta semana cuando parte de sus compañeros le han dado la espalda. El hambre ha podido con ella y en este ‘Tierra de nadie’ se ha descubierto que la mujer de Antonio David Flores ha robado a Alejandro Albalá parte de la recompensa que consiguió con su sacrificio en ‘La mesa de las tentaciones’, donde a cambio de no poder nominar en lo que queda de concurso recibió una fuente con patatas fritas y un pollo asado.

Si bien el cántabro le avisó de que no tocase su comida tras escuchar a Olga decir que iba a cogerle un poco, esta finalmente hizo oídos sordos y, a escondidas, se llevó un trozo de pollo y algunas patatas. Un comportamiento injustificable que ha provocado que ahora Olga esté en el punto de mira de los otros concursantes.

Ni siquiera Rocío Flores ha podido defenderla desde plató. “Yo soy leal y cuando no lo puedo justificar no lo puedo justificar. Y eso es injustificable. Es indefendible”, ha dicho la joven, que a pesar de todo ha aprovechado la intervención de Marta López para intentar defender a Olga. Según la colaboradora televisiva, la intención de Olga sería dar espectáculo. “Yo no lo justifico, pero es verdad que no es la única concursante que ha robado. Tampoco creo que el hecho de robar chocolate sea para echarla a la hoguera porque ha hecho un concurso de diez”, ha dicho la joven, intentando quitarle hierro al asunto.

Melyssa, tras el robo de Olga, que no puede evitar llorar a lágrima viva: «No quiero dañarla, pero no me sale volver a estar con ella como antes» 🔴 #TierraDeNadie13 > https://t.co/NzT6uvqB3J pic.twitter.com/OBFjbvtKnb — Supervivientes (@Supervivientes) July 7, 2021



Sin embargo, en la isla no lo ven del mismo modo. Olga Moreno se ha quedado incluso sin su gran apoyo en la isla, Melyssa. La malagueña también robó a la joven, concretamente parte de su crema de cacao, aquella que tanto le costó conseguir y por la que tuvo que deshacerse de parte de su preciada melena. “Quién sea que me lo diga ya, porque voy a nominar a esa persona directamente”, dijo muy enfadada tras darse cuenta del hurto.

Tras quedarse callada, finalmente una arrepentida Olga, se confesó a su amiga, que se tomó sus palabras de la peor manera posible. “Me siento sucia, me siento vacía. No soy así, no me lo merezco. No quiero llorar más”, ha dicho Moreno este miércoles durante el directo, en el que se ha mostrado arrepentida y rota de dolor. Por su parte, Melyssa se ha mostrado firme con su decisión de mantener las distancias. “Ya lo he hablado con ella. Al principio me quedé en shock, luego en enfado y ahora me siento triste porque es verdad que llevo 3 meses conviviendo con ella y la quiero, no le quiero hacer daño, no me gusta verla mal, pero me cuesta mucho dar mi confianza y necesito mi tiempo. Me gustaría ver que fuera de aquí ella me busque y me demuestre que me quiere de verdad. Soy desconfiada de por sí, pero no quiero que la machaquen ni que se sienta sucia. Estoy segura que ha sido por la situación extrema que estamos viviendo. No quiero dañarla, pero no me sale estar como estaba antes. De momento. Y me sabe mal y ojalá le pudiera dar lo que ella necesita, pero no puedo”.