El regalo de la Reina Isabel II que Sarah Ferguson tuvo que vender

Sarah Ferguson de 64 años, también conocida como la duquesa de York, nació el 15 de octubre de 1959. Su nombre completo es Sarah Margaret Ferguson. Es una miembro de la familia real británica por matrimonio con el Príncipe Andrés, segundo hijo de la reina Isabel II, el 23 de julio de 1986. Juntos tuvieron dos hijas, las princesas Beatriz y Eugenia.

El día de su boda, el príncipe Andrés y Sarah Ferguson. / Gtres

Aunque Sarah y el príncipe Andrés se separaron en 1992 y finalizaron su divorcio en 1996, han mantenido una relación cercana y amistosa en años posteriores. De hecho, ella sigue conservando el título y, según un artículo publicado en Daily Mail , el duque de York tendría pensado casarse por segunda vez con ella, dado que viven juntos en el Royal Lodge de Windsor, una propiedad protegida que antes uso la Reina Madre.

A pesar de su divorcio, Sarah ha seguido siendo parte de la vida de la familia real y ha participado en varios eventos y actividades benéficas. Además, ha desarrollado una carrera independiente como autora y ha estado involucrada en diversas iniciativas humanitarias.

Desde siempre, Ferguson ha mantenido una relación amistosa y cercana con la reina Isabel II, su exsuegra. A lo largo de los años, han sido fotografiadas juntas en eventos familiares y públicos, y han expresado públicamente su apoyo mutuo. Tan estrecha era su relación que, a pesar del divorcio, la monarca le regaló una mansión de 1,5 millones de libras esterlinas ubicada en Surrey (1,7 millones de euros), para que pudiera vivir con sus hijas, que por esa fecha tenían siete y nueve años.

Birch Hall in the village Windlesham in Surrey. Built in 1740. Brought by the current Queen in 1997 for Sarah, Duchess of York and her two daughters Beatrice and Eugenie. Though they never lived here as it was too expensive for them to upkeep. Brought back in 1999. pic.twitter.com/DbJ2jcdk0a

— RoyalBritainandWorld (@royalbritain1) November 7, 2021