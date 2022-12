La reaparición más esperada de José Luis Gil en su 65 cumpleaños

José Luis Gil, uno de los actores más queridos de La que se avecina, ha reaparecido en el universo 2.0 con motivo de una nueva vuelta al sol. Aunque se esperaba que celebrase este día tan marcado en el calendario en la más estricta intimidad, lo cierto es que su buen estado de salud -que cada día va a mejor- le ha permitido soplar las velas por su 65 cumpleaños rodeado de sus seres queridos.

Así lo ha hecho saber su hija, Irene Gil, la máxima fanática de su padre y la encargada de contar cómo está siendo su evolución a través de las redes sociales. “Graciasssss a todos!!! El año que viene más y mejor!! #sumaysigue», ha escrito en un post en el que el actor posa junto a una enorme tarta y rodeado de amor. Una imagen que no ha tardado en llenarse de comentarios de felicitación y, sobre todo, de apoyo y cariño, como el caso de su compañera de plató, Cristina Castaño, que no ha dudado en dejar su huella en la publicación: “Qué me dicessssss!!! Muchas felicidades!!!”.

Pero en este día tan especial, José Luis Gil también ha recibido la visita de algunos de sus amigos, como Manolo García y Renata. “Nos encantó charlar con vosotros de anécdotas que no se pueden escribir en un libro. Vaya pareja talentosa, divertida y buena gente, un placer inmenso”, ha compartido Irene. Una tarde que el propio Manolo ha calificado como “magnífica”: “Creo que conseguimos que José Luis pasase un buen rato. Aparte de las anécdotas, la emoción, el cariño y la amistad, flotó en el ambiente la sonrisa y las ganas de expresarse de José Luis, lo que nos demuestra que hay que repetirlo cuanto antes. Un beso enorme. Sabéis que os queremos”.

Un emotivo galardón

El pasado 30 de noviembre, justo un año después de sufrir un ictus, el actor recibía el Premio Retake 2022, un galardón en reconocimiento a su carrera como actor de doblaje, otra de sus facetas más desconocidas. Un premio que no pudo recoger en persona, ya que continúa recuperándose de este revés de salud en la intimidad de su hogar, pero que llegó hasta su casa de la mano de tres amigas suyas. Así lo compartió su hija Irene en su cuenta de Instagram, que ha servido de perfecto escaparate para contar a los más fieles seguidores del actor cada paso de su evolución.

El día que lo cambió todo

La vida de José Luis Gil dio un giro de 180 grados hace justo un año al sufrir un infarto cerebral que le tuvo 22 días ingresado en el Hospital Nuestra Señora del Rosario. Aunque en un principio la familia quiso guardar silencio, fue un mes después cuando su hija Irene quiso mandar un comunicado oficial anunciando la situación. Tras esto, ha sido un año de recuperación y, poco a poco, el actor vuelve a tomar las riendas de su vida. Pero no fue el único susto que se llevó La que se avecina el año pasado pues, pocos meses después, era Jordi Sánchez el que hacía saltar todas las alarmas tras ser ingresado en la UCI infectado de Covid, una dolencia que le llevó a estar más de un mes en el hospital. Y, por si fuera poco, Cristina Medina también tuvo que alejarse de la ficción tras ser diagnosticada con un cáncer de mama del que continúa recuperándose de forma favorable.