Continúa la guerra fría entre Rocío Carrasco y Raquel Mosquera. No es ningún secreto que su mala relación se remonta años atrás, llegando a hacer partícipe a la audiencia contando sus versiones en los diferentes platós de televisión. Ahora, mientras la hija de ‘la más grande’ se encuentra alejada del foco mediático y la peluquera disfrutando de su experiencia en Honduras, se ha podido saber que la justicia le ha dado la razón a esta última.

Corría 2016 cuando la viuda de Pedro Carrasco se sentaba en el Deluxe para contar el mediático episodio del último encuentro entre el boxeador y su hija. Una visita que tiene dos versiones: la buena y la mala. Según Rocío, ese día pudieron hablar las cosas y reconciliarse; pero según la peluquera, fue un encuentro marcado por la tensión, los reproches e, incluso los insultos. Una versión que ha mantenido hasta día de hoy y que la ha llevado hasta los juzgados. Ahora, el tribunal ha roto una lanza a su favor

El motivo de la demanda

A Rocío Carrasco nunca le ha sentado bien que se especule sobre su vida, y menos sobre las experiencias junto a su padre. Es por ello que, además de hacer dos documentales para Telecinco contando su verdad, la televisiva ha puesto varios asuntos en manos de sus abogados. Y la causa de este último movimiento judicial contra la viuda de su padre han sido su vulneración del derecho al honor. En los cuatro procesos que ha llevado a cabo, la hija de ‘la más grande’ ha solicitado compensaciones económicas y que Raquel Mosquera se retracte de sus palabras de forma pública.

La sentencia judicial

Algo que, en esta primera resolución, no ha conseguido. Tal y como ha informado Semana, Carrasco apeló a su derecho al honor, pero el tribunal ha considerado que Mosquera tan solo ha utilizado su libertad de expresión para relatar una experiencia del pasado. Además, la justicia ha dictaminado que la hija de ‘la más grande’ también es un personaje público que ha concedido entrevistas a diferentes medios de comunicación. De esta forma, la justicia ha desestimado su demanda después de una primera y una segunda instancia favorables a Mosquera. Asimismo, se ha condenado a la ex mujer de Antonio David a pagar las costas judiciales del proceso, perdiendo así el depósito constituido para ambos recursos.

En palabras de su abogado

Desde Look hemos podido contactar con Javier Álvarez, abogado y representante de Raquel Mosquera, el cual no solo nos ha explicado todo el proceso llevado a cabo, sino también cómo lo ha vivido la peluquera, que aún no se ha enterado de la buena nueva al estar incomunicada en Honduras. «Nosotros no nos podemos comunicar con ella. Raquel, antes de irse, sabía que se había ido ganando otras instancias, quedaba el Supremo, pero no sabía más. Yo siempre lo que le transmití que tuviera tranquilidad, porque para mí no tenía ningún tipo de recorrido esta demanda», nos ha confirmado Javier.

Y así ha sido. «En el momento en que se ganan la primera y segunda estancia, es muy complicado que se de la vuelta en el Supremo y, sobre todo, cuando las manifestaciones vertidas por Raquel, sin entrar en veracidad o no, han sido corroboradas por otras personas», ha continuado explicando su abogado. En palabras Javier, ha primado el derecho a la libertad de expresión al ser una vivencia narrada por ella. «Le dijimos: ‘mira, no te preocupes para nada porque lo más probable y lo más normal es que se desestime y efectivamente se ha desestimado con costas», ha zanjado.

De las otras tres demandas que quedan aún por resolver, no se tiene ninguna información, sin embargo, lo más probable es que sigan el mismo camino que esta primera. «Lo más normal y más ahora que esta sentencia del Supremo sienta una base, es que tengan el mismo sentido que esta», ha finalizado Javier Álvarez para este digital.