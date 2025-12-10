Las raíces de Leire Díaz, ‘fontanera’ del PSOE: del ‘machete’ en Vega de Pas a los gatos en redes

La ex militante del PSOE Leire Díez ha sido detenida este miércoles por orden de la Audiencia Nacional. Fuentes de la investigación confirman que se trata de un procedimiento bajo secreto de sumario, dirigido por la Fiscalía Anticorrupción. En la misma operación también ha sido arrestado Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI y exasesor de Servinabar.

Díez ya estaba siendo investigada por otro juzgado de Madrid por presunto cohecho y tráfico de influencias, en una causa donde el juez instructor sostiene que habría intentado influir en actuaciones que afectaban a la Fiscalía y a altos mandos de la Guardia Civil, presuntamente con el objetivo de interferir en investigaciones judiciales. Por su parte, Díez ha defendido que sus conversaciones y actuaciones respondían a un proyecto periodístico para un libro crítico sobre la manipulación política y mediática.

Leire Díez en una rueda de prensa. (Foto: Europa Press)

Con esta detención, la figura de Leire Díez, hasta hace poco prácticamente desconocida para el gran público, irrumpe de golpe en la escena nacional. Sin embargo, quienes la conocen desde hace años aseguran que esta historia no empieza hoy. Comienza mucho antes, en un pequeño valle, en una vida que parecía discreta, y en un carácter que, según vecinos de Vega de Pas, «siempre traía ruido detrás».

De Portugalete a Cantabria: una vida que parecía tranquila

María Leire Díez Castro nació en Portugalete en 1975 y estudió Periodismo en la Universidad del País Vasco, desarrollando sus primeros años profesionales en medios locales. Durante mucho tiempo llevó una vida privada hermética: sin fotos familiares, sin publicaciones personales y con apenas rastro público más allá de sus apariciones institucionales. Se trasladó a Vega de Pas, donde vive desde hace más de dos décadas. Allí formó una familia: una hija, hoy deportista semiprofesional de balonmano, y una pareja con la que convive, aunque no hay constancia pública de matrimonio.

En el valle, su presencia nunca pasó desapercibida. Algunos recuerdan episodios de tensión vecinal, denuncias cruzadas que no prosperaron y un carácter contundente, directo y, según quienes la trataron en aquella época, «propenso a generar conflicto». Nada de esto tuvo repercusión mediática entonces, pero ahora reaparece como eco de un pasado que muchos en la zona aseguran no haber olvidado.

Ascenso en la política local y salto a la maquinaria institucional

Leire Díez comenzó su trayectoria política en 2007 como concejala del PSOE en Vega de Pas, donde rápidamente se hizo notar por su forma de trabajar intensa y meticulosa, muy centrada en el control interno, los procedimientos y la estrategia del partido. No buscaba protagonismo público; su interés estaba en entender cómo funcionaban los engranajes del poder y en intervenir en ellos de manera efectiva.

Cuando en 2014 abandonó la política municipal, no se alejó del todo de la vida institucional. Su carrera continuó en ENUSA y posteriormente en Correos, donde ocupó puestos de comunicación que la acercaron a la estructura nacional del PSOE. Fue en este período cuando empezó a forjarse su apodo de «la fontanera», un reconocimiento a su habilidad para moverse entre despachos, manejar contactos y operar en segundo plano, resolviendo problemas internos y manteniendo la cohesión del partido.

Leire Díez en ‘Y ahora Sonsoles. (Foto: Antena 3)

Durante años, fuera del PSOE, pocos sabían quién era Leire Díez, mientras que dentro algunos la valoraban por su eficacia y capacidad de gestión, y otros la percibían como una figura demasiado autónoma y con un estilo que podía incomodar. Esa combinación de discreción pública y acción intensa en la sombra definió su perfil dentro de la maquinaria institucional antes de que su nombre saltara a los medios nacionales.

Muy activa en redes sociales

Leire Díez también ha mostrado una presencia muy activa en redes sociales, especialmente en Facebook, donde combina reflexiones políticas con detalles de su vida cotidiana. Algunas de sus publicaciones han llamado la atención de los usuarios con frases como: «Que el adversario te quiera mover la silla es lo suyo, pero no sé por qué huele a fuego amigo en muchas cosas».

Al mismo tiempo, sus perfiles muestran un lado mucho más personal y cercano: comparte fotos de sus gatos, momentos domésticos y pequeños detalles de su día a día, construyendo una imagen pública que mezcla política, opinión y vida privada, y que ahora adquiere un matiz distinto a la luz de su detención.