Rafael Nadal y Xisca Perelló como nunca los habías visto

Rafa Nadal y Xisca Perelló están más unidos que nunca. La pareja ha aprovechado estos días para hacer planes juntos y lo han hecho en su tierra natal, en Palma de Mallorca. Su jornada de este jueves ha estado marcada por una velada de lo más romantica en una comida frente al mar donde se les ha podido ver de lo más cómplices y disfrutar de pasar tiempo juntos después de este atípico año en el que ha estado presente el coronavirus.

Una vez fuera del restaurante han paseado por el puerto y con su reglamentaria mascarilla -accesorio obligatorio debido a la normativa sanitara causada por la Covid-19-. Esto es solo una prueba más de que su amor cada día está más consolidado, pues son una de las parejas más estables dentro del deporte. De hecho, su romance se inició en su adolescencia cuando la hermana del tenista les presentó. Desde entonces, han demostrado que son el uno para el otro.

Su noviazgo empezó cuando el manacorí se inició en la elite del tenis donde tuvo una temporada brillante y ya postulaba a ser uno de los mejores tenistas del mundo. Fue en 2005, durante la gala de la entrega de los premios deportivos Siurells de Última Hora fueron vistos por primera vez, y ese mismo año en el primer Roland Garros que ganó el tenista se hizo pública y oficial su historia de amor. Hace unos meses, Rafa Nadal confesaba a Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’ que en su relación apenas tenían discusiones y que le gustaría ser padre, que si no lo ha sido antes ha sido por su situación profesional. «No ha cambiado nada entre nosotros desde que nos conocemos. No discutimos. Y en cuanto al confinamiento ella lo ha pasado mejor que yo porque ella trabajaba y yo apenas tenía espacio para entrenar porque el encierro lo pasamos en un apartamento», llegó a decir en el citado programa. Pese a que aún no han aumentado la familia, pusieron el broche de oro a su romance en octubre de 2019 en la Bahía de Pollença cuando se dieron el esperado ‘sí, quiero’.

Hace unos día Rafa Nadal y Xisca Perelló disfrutaban de otro plan juntos, pero con la compañia de unos amigos. Aprovecharon las buenas temperaturas de la isla e hicieron una excursión por impresionantes parajes naturales. Fue el tenista quien compartió con sus seguidores este momento. «Haciendo deporte en Mallorca en este fin de semana espectacular, disfrutando del tiempo, amigos y naturaleza», escribió en una fotografía en las que se les podía ver con una sonrisa de oreja a oreja.

Rafa Nadal ha demostrado con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los grandes deportistas que tiene este país. Su esfuerzo, su trabajo y sus victorias le han llevado a lograr la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo. Un galardon obtenido gracias a su larga trayectoria profesional. No solo como deportista ha robado el corazón de miles de personas, sino como persona, su saber estar y su discreción en cuanto a su vida privada le han convertido en uno de los personajes españoles más queridos.