Poco importa que estemos diciembre y que el termómetro marque temperaturas casi gélidas si el sol hace acto de aparición. Somos un país adicto a los rayos solares, a los cielos despejados y a pasar tiempo en el exterior. Si a eso se le suma que el frío ha dado un respiro, qué mejor que hacer una escapadita con tu pareja y amigos. Precisamente eso es lo que han hecho Rafa Nadal y Xisca Perelló.

La pareja ha disfrutado de un soleado día para hacer una excursión por su Mallorca natal y tal como vemos han dado con parajes únicos de vistas privilegiadas. El tenista ha colgado una foto y un vídeo junto a los que escribe: «Haciendo deporte en Mallorca en este fin de semana espectacular, disfrutando del tiempo, amigos y naturaleza». Toda una ruta de senderismo por la montaña balear y acompañados de unos buenos amigos. Algunos rostros conocidos como Colate o Sandra Gago han comentado la publicación. Todos ellos han disfrutado de una bonita jornada de deporte y buen tiempo, aprovechando los encantos que deja la capital de las Islas Baleares, que se refleja en las sonrisas de oreja a oreja que todos lucen en la imagen.

Pese a llevar media vida juntos, Rafa y Xisca consideran que todavía no ha llegado el momento de aumentar la familia. Nunca lo han descartado, de hecho el tenista confesó la pasada primavera que no le importaría tener ya descendencia. También se abrió sobre este tema durante su reciente visita a ‘Mi Casa es la Tuya’: «A mí me encantaría ser padre. Siempre pensé en serlo cuando me retirara, sobre los 26 años, pero tengo 34 y aquí sigo». Bertín Osborne se intereso sobre si le gustaría que sus hijos siguieran su camino en las pistas: «Sí me gustaría que, si tengo hijos, crecieran con los valores que el deporte aporta, pues es un ambiente muy positivo, pero de ahí a que salgan tenistas es muy complicado… ¡y yo que sé!», comentó en la entrevista.

Ambos representan fielmente el estereotipo de pareja sólida. Su boda en octubre de 2019 en la Bahía de Pollença no hizo solo que reafirmar un compromiso que da la sensación de ser eterno. Rafa Nadal habló hace poco de la relación con su esposa: «No ha cambiado nada entre nosotros desde que nos conocemos. No discutimos. Y en cuanto al confinamiento ella lo ha pasado mejor que yo porque ella trabajaba y yo apenas tenía espacio para entrenar porque el encierro lo pasamos en un apartamento».

Rafa Nadal, un número 1 dentro y fuera de la pista

Todo lo que se diga del fantástico tenista se queda corto. Su palmarés deportivo le convierten en el deportista ejemplar y quizás en el mejor de toda la historia de nuestro país. Pero también es número 1 en los valores que proyecta fuera de las pistas. Su esencia le han hecho convertirse en uno de los personajes españoles más queridos. Y también le han valido importantes reconocimientos, como la Gran Cruz de la Orden del Mérito Deportivo o la del Dos de Mayo.

Nadal recogió este último premio de manos de Isabel Díaz Ayuso y se mostró muy emocionado: «Lo primero de todo, quiero empezar recordando a todas las víctimas de esta pandemia y sus familias. A todos nos afecta, pero especialmente me gustaría un mensaje de ánimo a las familias que han perdido a un ser querido. También quiero decir unas palabras a doctores, enfermeras y todo el servicio sanitario y un reconocimiento a los cuerpos de Fuerzas y Seguridad del estado. Gracias» para después continuar asegurando que «España hará lo que siempre hemos sabido hacer: salir adelante en las circunstancias más difíciles (…) deseo que pronto volvamos a compartir y a disfrutar de las cosas». Un ejemplo.