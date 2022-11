Rafael Amargo se suma a la fiebre de ‘OnlyFans’ y no lo hace solo

La polémica está servida. Después de que Twitter ardiera al filtrarse un vídeo de Rosario Mohedano de lo más HOT sacado de su cuenta de OnlyFans, se ha podido saber que el último rostro conocido en unirse a la plataforma ha sido Rafael Amargo. Se trata de una página web para adultos que ofrece contenidos sin ningún tipo de censura -mayoritariamente eróticos- exclusivamente para los usuarios que pagan por ello. Una nueva forma de ingresos a la que ya se han sumado varios artistas para mostrar una faceta que sus seguidores no están acostumbrados a ver.

Se te olvidó este vídeo 😂👇👇 pic.twitter.com/AWyUvzAZXY — Luna (@Luna30256126) November 3, 2022

Pero, en esta ocasión, el bailaor no lo hará solo, sino con Marco Banderas, el conocido actor de cine para adultos, que ha sido el encargado de anunciar la noticia a través de sus redes sociales. “Desde el primer día que nos conocimos siempre pasan cosas especiales entre nosotros: la pasión, el arte, la música, el baile, la sensualidad y nuestro carisma hace que nuestros días siempre sean especiales y diferentes”, ha comenzado escribiendo junto a unas fotografías subidas de tono. La suscripción a su cuenta cuesta alrededor de 20 euros mensuales y el contenido exclusivo ya ha visto la luz este 12 de noviembre. Un proyecto en el que ambos se han mostrado de lo más ilusionados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marco Banderas (@marcobanderasbcn)

Por su parte, Rafael no ha dudado en contestarte, recalcando que está orgulloso de la libertad que tiene para hacer lo que quiera. “Querer es una de las cosas primordiales de la vida. Si más amor hubiera, menos guerras serían. No puedo entender a la gente que no comprende que un actor tiene que hacer lo que el personaje requiera y que se suba y se baja el telón y la vida misma es otra”, ha sentenciado. Una publicación que no ha tardado en llenarse de likes y mensajes de sorpresa. Sin embargo, el bailarín no ha dejado ni rastro de esta nueva aventura en sus redes sociales, a pesar de ya haber comenzado a subir contenido en la polémica plataforma.

Rafael Amargo y Marco Banderas se suman así a una larga lista de celebs que ya han caído en la fiebre de OnlyFans, entre ellos Amor Romeira, Mari Ángeles Grajal o Rosario Mohedano. Y precisamente esta última ha sido trending topic en Twitter por esta razón, al filtrarse un vídeo de su cuenta sin su consentimiento. Fue el pasado 3 de noviembre cuando, en plena gira americana, la hija de Rosa Benito se convirtió en la protagonista de la crónica social al salir a la luz un vídeo suyo de lo más pretencioso. Y es que, aunque es una faceta que ha pasado desapercibida, fue hace ya un año cuando se abrió su cuenta de OnlyFans, en la que cuenta con más de 100 publicaciones y donde pretendía subir “canciones inéditas, composiciones personalizadas…siempre apostando por la música”. Pero parece que su perfil ha dado un giro de 180 grados.