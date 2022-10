Carla Vigo y Rafael Amargo celebran entre cervezas su primer aniversario

Hace una semana que Carla Vigo sopló las velas por su 22 cumpleaños inmersa en una etapa llena de cambios. La ruptura con su ya exnovio, Álvaro Úceda le hace estrenar soltería, algo que puede implicar dedicar más tiempo a su familia, amigos y a ella misma. Entre estos se encuentra Rafael Amargo. El bailarín y coreógrafo mantiene una excelente relación profesional pero también personal con la sobrina de la Reina Letizia y buena prueba de ello es el plan que han hecho juntos recientemente.

El artista granadino confió en la joven para ser una de las actrices de Yerma, la adaptación teatral de la obra de Federico García Lorca, en forma de versión libre, que dirige Rafael Amargo. Esta función se ha convertido en la horma de su zapato puesto que ofrece a los espectadores una propuesta en la que se entremezclan baile flamenco y danza urbana con el lenguaje gestual y verbal de los actores.

En ese reparto brilla con luz propia Carla Vigo. Este 20 de octubre se cumple justo un año desde que se supo que la joven cumplió su sueño incorporándose al elenco de intérpretes de Yerma. Un buen motivo quizá para festejar que las cosas están marchando bastante bien. Y eso fue lo que hicieron director y actriz al disfrutar de una agradable velada en Madrid.

Carla Vigo y Rafael Amargo se dejaron ver por una conocida franquicia de restauración de bajo coste. Entre cervezas y montaditos se les vio disfrutar de un agradable rato en el que no faltaron las risas y la complicidad. Incluso aprovecharon las ofertas que tiene el establecimiento cada miércoles y que baja el precio de sus productos a 1 euro. La velada se extendió hasta las 23:00 horas de la noche, tal y como informa La Razón.

La hija de la malograda Erika Ortiz ha demostrado tener una gran personalidad para ponerse delante del respetable en cada actuación. Amargo no ha ocultado que ha tenido que trabajar con ella algunas debilidades que traía fruto de su personalidad, como la inseguridad: «Hay otro tipo de actrices, por ejemplo, Carla Vigo a la que le tienes que preparar el personaje. Ella tiene como un respeto y un miedo a lo escénico por el respeto que le da. Son formas muy diferentes. Quiero decir que ella ha nacido así y es su identidad. Luego después toda la carga, todo el peso. Pero hubiera sido así de prudente», dijo el director.

Este pavor no se proyecta en su vida personal ni públicamente, donde ha demostrado tener una personalidad arrolladora y una madurez impropia para alguien de su edad. Por ejemplo, ha mostrado su faceta más reivindicativa para ponderar su figura: «¿Qué pasa, que por tener caderas anchas ya no me puedo poner vestidos ajustados o cómo va esto? O porque por mi forma del cuerpo se me marca un poco la tripa».

Igualmente molestaba se mostraba en la fiesta que organizó por su 22 cumpleaños en compañía de amigos. Cuando un periodista le preguntó si su tía, doña Letizia, la había felicitado, Carla Vigo estalló: «Sí está pendiente de mí, que se entere la gente. No sé por qué la gente tiene que comentar que no se ocupa de mí cuando no me han visto en su vida, no me conocen, pero bueno…».