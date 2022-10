Carla Vigo o el crecimiento de un nuevo icono reivindicativo con grandes aspiraciones

Podría decirse que el último año ha sido uno de los más especiales en la vida de Carla Vigo. Aunque hasta ahora había permanecido en un hermético segundo plano, las redes sociales y su desparpajo han hecho que la sobrina de la Reina Letizia esté consiguiendo alcanzar todas las metas que se propone, razón por la que, en sus 22 años recién cumplidos, en LOOK hemos querido hacer un repaso de sus momentos mediáticos más destacados de los últimos doce meses.

Era el pasado 30 de octubre cuando la hija de la fallecida Érika Ortiz estrenaba los 21 años debutando nada más y nada menos que en el teatro de la mano de Rafael Amargo en Yerma, una obra que resultó ser todo un éxito y en la que la joven pudo demostrar sus dotes interpretativas, moviéndose en el escenario como pez en el agua y cogiendo poco a poco una soltura de la que posteriormente se haría eco en redes sociales, convirtiéndose en toda una influencer e icono reivindicativo en la existencia de cuerpos no normativos al posicionarse contra los haters que criticaron duramente el look que escogió para celebrar una nueva vuelta al sol: “¿Qué pasa, que por tener caderas anchas ya no me puedo poner vestidos ajustados o cómo va esto? O porque por mi forma del cuerpo se me marca un poco la tripa… Señores, se llama tener órganos, y de hecho, es que no es ni sano ser plana del todo porque no los proteges, a ver si estudiamos un poco y dejáis de decir chorradas, por favor”, pronunciaba a través de sus stories de Instagram.

De esta manera, las redes sociales se convertirían en sus mejores aliadas a la hora de expresar sus sentimientos y sus pareceres sobre diversos temas de actualidad a sus casi 30 mil seguidores, sin tener reparo alguno a la hora de publicar instantáneas distendidas o en bañador. Por si fuera poco, también ha desempeñado otras tareas como la del reparto de propaganda para conseguir sus propios beneficios monetarios: “Mientras salen nuevos proyectos, tengo que hacer otras cosas para ganar dinero”, admitía visiblemente orgullosa.

Convertida ya en una de las personalidades más sinceras del universo 2.0, Carla tampoco se lo pensó dos veces a la hora de opinar sobre uno de los asuntos más destacados de su tía durante los meses estivales. Este no era otro que su figura esbelta y tonificada, la cual pareció a su sobrina un tanto exagerada: “Es su cuerpo. Si ella se ve a gusto así… En mi opinión personal, y no quiero que por eso digan que soy machista, el cuerpo está bien, pero los brazos así no quedan bien en una chica. Si yo tuviera esos brazos me vería horrorosa, pero si ella se ve bien así…”, aseguraba, opinando así directamente de un miembro de la Familia Real.

Pero no todo han sido buenos momentos en estos 365 días, y la prima de la Princesa Leonor también se ha derrumbado en Instagram al recordar la muerte del tiktoker Charlie, el cual gozaba de una vitalidad que mucho le recordaba a la de su madre.