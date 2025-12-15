Quién es quién en la familia de Pep Guardiola, que se enfrenta a su primera Navidad como soltero

Pep Guardiola se encuentra atravesando una nueva etapa. Esta ha comenzado tras poner fin a su matrimonio con Cristina Serra, con la que llevaba tres décadas de sólida relación y fruto de la cual nacieron sus tres hijos, María, Màrius y Valentina Guardiola Serra. Este cambio sentimental no ha hecho a Pep volver a su tierra natal, Cataluña, y sigue teniendo su base de operaciones en Manchester, enclave al que le unen sus compromisos profesionales como técnico del equipo de la ciudad. Sin embargo, ha hecho algunos movimientos inmobiliarios que dejan patente que su vida ha tomado otros derroteros y la separación es definitiva.

Tal y como recogen algunos medios, el de Sampedor ha dejado su casa unifamiliar, en la que se alojaba con su mujer y sus vástagos en Reino Unido, para instalarse en un estudio en pleno centro de la metrópoli, en uno de los distritos más exclusivos. Una edificación que ofrece a sus huéspedes todo tipo de comodidades que pasan por acceso al gimnasio las 24 horas del día o el uso y disfrute de una gran piscina. Por otro lado, también ha adquirido una vivienda en Pedralbes, uno de los barrios de Barcelona con más renta per cápita.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City. (Foto: Gtres)

En el otro lado tenemos a su ex mujer, la cual ha regresado a la Ciudad Condal, donde se ha instalado en un apartamento en el Ensanche. No es de extrañar su vuelta a España, puesto que desde que Guardiola fichó como entrenador del Manchester City en 2016, sus viajes a nuestro país han sido constantes y nunca ha abandonado sus compromisos con el negocio familiar, las tiendas multimarca levantadas con el nombre Serra Claret. Una prueba de que nunca se adaptó al cambio que supuso su mudanza a Inglaterra.

A la vista está que ambos han decidido refugiarse en sus negocios. Pep continúa muy centrado en la rutina con el equipo de la Premier League, algo que le mantiene muy ocupado. No obstante, siempre encuentra huecos para pasar tiempo con sus hijos, que se han convertido en un absoluto revulsivo para él, siendo los pilares más sólidos de una vida que vio tambalearse tras la ruptura.

Maria y Màrius Guardiola, hijos de Pep Guardiola. (Foto: Instagram)

María Guardiola

La mayor de los descendientes del matrimonio es María Guardiola Serra, una joven que ha encontrado su pasión en la moda —esfera a la que se dedica su madre— y en las redes sociales. Tanto es así que se ha convertido en un rostro habitual de dichos ambientes en Londres. Tal es su éxito que cuenta con más de 880.000 seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte contenido muy cuidado relacionado con el lifestyle.

María Guardiola, hija de Pep Guardiola. (Foto: Gtres)

Tal y como recoge su biografía, se encuentra estrechamente vinculada a la fundación Guardiola Sala, una entidad impulsada por su padre especialmente dedicada a colaborar de forma desinteresada con organizaciones sociales que desarrollan proyectos relacionados con el deporte.

Màrius Guardiola

El mediano del clan es el único descendiente varón que tuvo el matrimonio que formaron Pep y Cristina. Tal y como reflejan las redes sociales y algunas páginas de fans que recogen material del joven, tiene un fuerte interés por el fútbol. Una pasión heredada por su padre, que siempre ha estado estrechamente vinculado a esta disciplina, en la que continúa en activo. A esta afición se le suma también el golf.

Màrius Guardiola, hijo de Pep Guardiola. (Foto: Instagram)

Profesionalmente, tiene otras miras y es que, según la revista ¡Hola!, finalizó sus estudios en Reino Unido y está muy vinculado al mundo empresarial y de los negocios. Tanto es así que actualmente capitanea, junto a un socio alemán, tres entidades dedicadas al marketing.

Valentina Guardiola

Al igual que su hermano Màrius, Valentina tiene un perfil mucho más discreto si lo comparamos con el de su hermana María. La menor está muy centrada en sus estudios y se conocen pocas cosas sobre su vida personal. Lo que sí es cierto es que forma parte del núcleo duro del técnico y, muestra de ello es que, lo poco que se la ha visto públicamente, ha sido en reconocimientos a Pep, celebraciones asociadas a su papel de entrenador o salidas familiares de ocio en España y en Inglaterra. Unas citas captadas por la prensa que evidencian la buena relación que mantienen tanto Valentina como María y Màrius con su padre y que, a todas luces, se mantiene a pesar de la ruptura del matrimonio.