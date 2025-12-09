Pepe Barroso ha asegurado la continuidad de su imperio, Don Algodón. En los últimos días uno de sus hijos ha revelado en redes sociales que -en cierta medida- ya forma parte del negocio familiar que fundó su progenitor en 1983. Pese a la fama del empresario, lo cierto es que en contadas ocasiones sus descendientes han copado titulares, ya que han optado por seguir sus vidas al margen de los focos -a excepción de su primogénito, que por su carrera, ha salido en los medios-.

¿Quién es quién en su familia?

Esta poderosa dinastía comenzó en 1994 cuando Pepe Barroso se dio el sí, quiero con Mónica Silva tras ocho años de relación. El ya ex matrimonio -que se separó definitivamente en 2017 tras más de dos décadas juntos- celebró una multitudinaria boda en la finca del empresario en Extremadura y a la que acudió, entre otros rostros de la jet set, la infanta Cristina.

Por distintos motivos, los hijos de la ex pareja -que mantienen un perfil discreto a pesar del peso de su apellido- son conocidos entre la alta alcurnia española, como el mayor de ellos, que además mantuvo una relación sentimental con una conocida cantante.

En 1997, tres años después de su gran boda, Barroso y Silva dieron la bienvenida al mundo a su primogénito, Pepe Barroso Jr., un joven que no solo ha aparecido en prensa por su importante carrera como modelo -ya que ha desfilado para firmas de la talla de Carolina Herrera, Pepe Jeans o Armani-, sino también por su participación en MasterChef Celebrity 7. Este joven, que estudió un Máster en el IE relacionado con la empresa, tal y como conoce de primera mano este medio, también ha hecho su inclusión en la televisión y ha formado parte de producciones como Alta Mar o Patria. En cuanto a su currículum sentimental, aunque ahora ha encontrado la estabilidad con Gara Arias -con la que tiene un hijo de tres años-, de 2016 a 2018 tuvo un idilio con Tini Stoessel, a la que conoció cuando protagonizó el videoclip Great Escape de la artista argentina.

Sin embargo, y a diferencia de la exposición mediática que ha podido tener Pepe Barroso Jr., sus hermanos han tenido un papel mucho más discreto ante los medios, pese a que todos están muy unidos, tal y como dan cuenta en sus respectivas redes sociales, donde comparten sus planes de manera puntual.

El mediano, Jaime Barroso, es el segundo más conocido de los hijos de Pepe Barroso, pues acumula casi 30 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte sus aficiones -como la hípica o los toros- o sus posados familiares. Además, en estas instantáneas da cuenta de la conexión que tiene con Felipe, el benjamín del clan -ya que tienen edades muy similares-.

Precisamente, ha sido Felipe el que ha sorprendido al protagonizar una campaña de la firma que fundó su padre, Don Algodón Perfumes, en la que ejerce como imagen y que no solo le asegura un puesto en la empresa familiar, sino la posibilidad de firmar más contratos como creador de contenidos.