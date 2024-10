Pepe Barroso Jr., el despegue empresarial del hijo del fundador de Don Algodón

Pepe Barroso Jr. ha participado en Rosa Market, un evento cuyo objetivo era dar visibilidad a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). El joven de 27 años es conocido dentro de la crónica social porque es hijo del fundador de Don Algodón, una empresa que arrancó en la década de los 80 en Madrid. Pepe ha heredado el talento de su padre en el mundo de los negocios y ha emprendido una nueva aventura: montar su propia productora.

Ha trabajado como modelo, ha representado a marcas importantes y también ha ejercido de actor. Conoce muy bien cómo funciona la industria de la interpretación, tanto es así que ha llegado a colaborar con Anthony Hopkins. Esa es la razón por la que ha decidido ampliar su recorrido profesional y montar una empresa que se dedique a lanzar series, documentales, películas y otros proyectos audiovisuales.

Pepe Barroso Jr. en un evento de la AECC. (Foto: Gtres)

Delante de los micrófonos de la agencia Gtres, Pepe Barroso Jr. ha desvelado en qué punto se encuentra su carrera. «Ahora estoy muy centrado en mi marca de cosmética y quedándome con los derechos de varios proyectos para iniciar una pequeña productora. A ver si conseguimos desarrollar algún proyecto o historia chula. Es un proyecto mío en solitario».

Pepe Barroso Jr. tiene un hijo

Durante la misma entrevista, el empresario ha develado: «El peque está bien». Hay que recordar que tiene un hijo junto a su pareja, la modelo Gara Arias. Se llama Marco y le bautizaron en junio de 2023, concretamente en la parroquia de San Agustín, situada en El Viso (Madrid). A este evento acudieron los amigos y familiares cercanos, incluidos los padres de Pepe.

Pepe Barroso, el creador del imperio Don Algodón, se separó de su mujer en 2017. Tienen tres hijos en común y entre ellos hay una relación cordial, por eso ambos acudieron al bautizo de Marco.

Una carrera empresarial admirable

Pepe Barroso Jr. hace de todo: desfila, genera contenido en Instagram, escribe, actúa y ahora quiere ser productor. Sin embargo, no es la primera vez que toma las riendas de una empresa. Ya tiene un negocio cosmético. Gracias a su experiencia en el mundo de la moda, tiene bastantes conocimientos relacionados con la industria de la belleza, por eso el proyecto es un éxito.

Pepe Barroso Jr. en un evento. (Foto: Gtres)

En una de sus entrevistas aseguró que únicamente dormía 6 horas. Con eso es suficiente, pues tiene que cumplir con una agenda bastante apretada. No hay que olivar que, además de sus compromisos laborables, ha formado su propia familia junto a Gara Arias.

Hay que tener en cuenta que en su día fue portero del Atlético del Madrid, pero dio de lado su trayectoria deportiva y emprendió otros retos profesionales. Enseguida se dio cuenta de que estaba preparado para entretener a los espectadores y poco a poco fue creciendo como actor. Ha alcanzado un punto muy bueno, tanto que ha interpretado a uno e los personajes de Those about to die, una serie histórica producida por Robert Rodat.

Su relación con Tini Stoessel

Tini Stoessel durante la promoción de ‘La Voz’

Dejando a un lado su faceta empresarial, hay que destacar un dato importante sobre su vida amorosa. Antes de conocer a la madre de su único hijo estuvo saliendo con la artista argentina Tini Stoessel. El romance alcanzó una repercusión internacional, pero se terminó en 2019. Ahora, cinco años después, la vida de Pepe ha dado un giro de 180º.