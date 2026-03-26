¿Qué pensaría Rocío Jurado del baile viral de Ortega Cano? Una amiga íntima de la cantante responde

Ortega Cano se ha situado en el centro de todas las miradas tras protagonizar un inesperado baile —que no ha tardado en hacerse viral— en el recital solidario anual que se celebra en la iglesia de San Antón de Madrid a beneficio de Mensajeros de la Paz . Tal y como se puede ver en el vídeo trascendido, el torero— con el capote en la mano— no dudó en moverse al ritmo de la música que sonaba en directo y en lanzarse al suelo para hacer posturas más propias de yoga y de pilates que de una coreografía en sí.

En medio del revuelo, el diestro se ha mostrado muy orgulloso de su performance, al igual que lo han hecho algunos de sus amigos más allegados, entre los que destaca Marily Coll, una de sus amistades más duraderas. La reconocida diseñadora ha concedido una entrevista exclusiva a Gtres en la que ha confesado cómo fue vivir en primera persona esta coreografía de Ortega Cano y lo que opina al respecto.

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«Fue maravilloso. […] José siempre se anima porque tiene un espíritu increíble. […] Y además cantó, también. Y canta fenomenal», comenzaba a decir. Aseguraba que ella estaba encantada y orgullosa de haberle visto «tan ágil y tan bien», así como también destacaba que lo más impresionante es que fue un baile que no estaba preparado. «Este baile lo improvisó, porque él es un artista. Lo ha sido para los toros y lo es para la vida normal. Si da gusto verle. Es muy serio y respetuoso, pero cuando está en confianza, da gusto. Nosotros salimos con un grupo reducido de amigos, y la verdad que yo estoy muy feliz con ser su amiga», expresaba.

A pesar de que también ha recibido comentarios críticos, Marily hacía hincapié en que el torero estaba muy satisfecho por la aceptación que había tenido. Pero no solo eso, y es que también revelaba cómo hubiera vivido este viral momento Rocío Jurado, a la que también conocía muy bien. «Hubiera sido la primera en aplaudir. Y además estaría en la primera fila, seguro. Rocío disfrutaba con el triunfo de los demás. Era una persona muy abierta, muy amplia… Era una fuera de serie», revelaba.

Marily Coll. (Foto: Gtres)

Por último, Coll se deshacía en halagos hacia la personalidad de Ortega Cano fuera de los focos. «Es una persona maravillosa, llena de inquietudes. Y da gusto verle y da gusto ser su amiga. Y te digo la verdad, es una persona excepcional», concluía.

Ortega Cano se reafirma en sus dotes como bailarín

Corroborando las palabras de Marily Coll, Ortega Cano también ha reaparecido delante de los medios después de su baile, del cual ha asegurado que se siente muy orgulloso. «Sí, estoy muy activo. […] Ah, ¿se ha hecho viral? No lo he visto. Me gusta mucho el baile. Yo ese día estaba muy a gusto en la iglesia del Padre Ángel. Hay que reírse. Tengo mucha elasticidad y se me da muy bien», sentenciaba.