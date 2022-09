Terelu Campos ya ha retomado la rutina después de las vacaciones y ha aprovechado el final del verano para acudir al Reentré Caro Club, local en el que trabaja su hija. Una divertida velada en la que la presentadora no solo ha coincidido con Alejandra Rubio, sino también con su hermana, Carmen Borrego. Con un total look en negro y derrochando simpatía, Terelu no ha dudado en atender a las cámaras de la Agencia Gtres, con las que ha hablado no solo de los últimos temas de actualidad, sino también de otras cuestiones personales.

La colaboradora, que ha retomado su actividad profesional, está encantada de haber vuelto a Sálvame: “Me encuentro en un buen momento, haciendo un trabajo que me gusta, con buen rollo…”, ha dicho Terelu, que no duda en confirmar lo feliz que está.

La hija de María Teresa Campos también ha hablado de cómo se encuentra su madre, que lleva tiempo alejada de los platós, a pesar de su insistencia por no dejar de lado su carrera. María Teresa Campos ha sido una de las figuras clave del mundo de la comunicación en nuestro país y aunque nunca ha querido retirarse del todo, Terelu Campos reconoce que la propia edad te hace cambiar de parecer, más allá de las recomendaciones de tus seres queridos: “Yo creo que las ideas muchas veces te las quita la propia vida, no nosotras. Yo también le digo que esté tranquila y que disfrute. A veces le digo que escriba, pero me dice que le da pereza. De vez en cuando hace algo, prepara proyectos de programas y esas cosas. En eso no ha parado”, ha asegurado la presentadora.

La veterana comunicadora ha pasado la mayor parte de su vida trabajando, dado que en plena adolescencia ya empezó a tomar contacto con el mundo del periodismo. María Teresa Campos es todo un referente en la historia de la comunicación en nuestro país: “Yo siempre le digo que no hay un día de mi vida que no me pregunten muchas personas por ella. Yo creo que es historia, trabajando sin parar desde los quince años”, ha dicho Terelu, que reconoce que el problema de su madre es que no tiene hobbies o aficiones, porque el trabajo era para ella una manera de disfrutar. Eso sí, ha dicho que juega con ella a las cartas de manera regular.

Terelu ha aprovechado también esta ocasión para alabar la reacción de Tamara Falcó tras salir a la luz la infidelidad de Íñigo Onieva hace unos días. La marquesa de Griñón no dudaba en ponerse ante las cámaras y responder con naturalidad a los medios en un momento delicado de su vida. “Ha sido muy valiente, y está muy bien asesorada”, ha dicho la hija de María Teresa Campos.